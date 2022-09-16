https://ria.ru/20220916/energokrizis-1817425019.html

Энергокризис в Европе начался не из-за спецоперации, заявил Путин

Энергокризис в Европе начался не из-за спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022

Энергокризис в Европе начался не из-за спецоперации, заявил Путин

Энергетический кризис в Европе начался не с начала спецоперации на Украине, а гораздо раньше - с "зеленой" повестки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:35

2022-09-16T19:35

2022-09-16T19:35

специальная военная операция на украине

европа

владимир путин

украина

россия

шос

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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе начался не с начала спецоперации на Украине, а гораздо раньше - с "зеленой" повестки, заявил президент РФ Владимир Путин.На пресс-конференции после саммита ШОС президенту рассказали, что европейские чиновники предлагают своим гражданам отправлять ему счета за электроэнергию, и спросили, как он на это отреагирует. Президент назвал это очередной попыткой переложить проблему с больной головы на здоровую."Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции России на Украине, в Донбассе, не с этого, гораздо раньше, на год, если не раньше. Начался он, как это не покажется странным, с "зеленой" повестки", - сказал Путин.Президент добавил, что "зеленая" повестка важна, нужно заботиться о климате, но делать это нужно осторожно, аккуратно, а европейские страны для достижения сиюминутной политической конъюнктуры пошли на сворачивание у себя углеводородной энергетики вообще.

https://ria.ru/20220916/scheta-1817423462.html

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европа, владимир путин, украина, россия, шос