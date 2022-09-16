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Энергокризис в Европе начался не из-за спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/energokrizis-1817425019.html
Энергокризис в Европе начался не из-за спецоперации, заявил Путин
Энергокризис в Европе начался не из-за спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Энергокризис в Европе начался не из-за спецоперации, заявил Путин
Энергетический кризис в Европе начался не с начала спецоперации на Украине, а гораздо раньше - с "зеленой" повестки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:35
2022-09-16T19:35
специальная военная операция на украине
европа
владимир путин
украина
россия
шос
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе начался не с начала спецоперации на Украине, а гораздо раньше - с "зеленой" повестки, заявил президент РФ Владимир Путин.На пресс-конференции после саммита ШОС президенту рассказали, что европейские чиновники предлагают своим гражданам отправлять ему счета за электроэнергию, и спросили, как он на это отреагирует. Президент назвал это очередной попыткой переложить проблему с больной головы на здоровую."Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции России на Украине, в Донбассе, не с этого, гораздо раньше, на год, если не раньше. Начался он, как это не покажется странным, с "зеленой" повестки", - сказал Путин.Президент добавил, что "зеленая" повестка важна, нужно заботиться о климате, но делать это нужно осторожно, аккуратно, а европейские страны для достижения сиюминутной политической конъюнктуры пошли на сворачивание у себя углеводородной энергетики вообще.
https://ria.ru/20220916/scheta-1817423462.html
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европа, владимир путин, украина, россия, шос
Специальная военная операция на Украине, Европа, Владимир Путин, Украина, Россия, ШОС
19:35 16.09.2022
 
Энергокризис в Европе начался не из-за спецоперации, заявил Путин

Путин: энергокризис в Европе начался не со спецоперации, а с "зеленой" повестки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе начался не с начала спецоперации на Украине, а гораздо раньше - с "зеленой" повестки, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пресс-конференции после саммита ШОС президенту рассказали, что европейские чиновники предлагают своим гражданам отправлять ему счета за электроэнергию, и спросили, как он на это отреагирует. Президент назвал это очередной попыткой переложить проблему с больной головы на здоровую.
"Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции России на Украине, в Донбассе, не с этого, гораздо раньше, на год, если не раньше. Начался он, как это не покажется странным, с "зеленой" повестки", - сказал Путин.
Президент добавил, что "зеленая" повестка важна, нужно заботиться о климате, но делать это нужно осторожно, аккуратно, а европейские страны для достижения сиюминутной политической конъюнктуры пошли на сворачивание у себя углеводородной энергетики вообще.

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