https://ria.ru/20220916/dorogi-1817371422.html

В Ингушетии обновили около 180 километров автодорог

В Ингушетии обновили около 180 километров автодорог - РИА Новости, 16.09.2022

В Ингушетии обновили около 180 километров автодорог

Власти Ингушетии за последние три года отремонтировали около 180 километров автодорог, еще больше 100 километров будет обновлено до 2024 года, сообщил глава... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:46

2022-09-16T17:46

2022-09-16T17:46

республика ингушетия

общество

махмуд-али калиматов

россия

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НАЛЬЧИК, 16 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии за последние три года отремонтировали около 180 километров автодорог, еще больше 100 километров будет обновлено до 2024 года, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."За последние три года по разным государственным программам в Ингушетии обновлено порядка 180 километров дорог. Согласно предстоящим планам модернизации республиканской дорожной инфраструктуры, до 2024 года планируется привести в нормативное состояние еще более 100 километров дорог", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он сообщил, что в ближайшее время за счет республиканских средств в размере более 400 миллионов рублей будут обновлены две межмуниципальные дороги: Экажево-Али-Юрт и Сурхахи-Яндаре."Уже в начале октября дорожные строители приступят к капитальному ремонту этих дорог общей протяженностью 16 километров. К весне планируем их сдать. Поставил перед Минавтодором задачу провести работы качественно", - заявил глава Ингушетии.По информации местных властей, республика третий год подряд в числе первых в стране исполняет нацпроект "Безопасные качественные дороги", а в 2022 году заняла первое место среди регионов России, досрочно завершив все мероприятия, запланированные на текущий год.

https://ria.ru/20220914/forum-1816754817.html

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общество, махмуд-али калиматов, россия