Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии обновили около 180 километров автодорог - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
https://ria.ru/20220916/dorogi-1817371422.html
В Ингушетии обновили около 180 километров автодорог
В Ингушетии обновили около 180 километров автодорог - РИА Новости, 16.09.2022
В Ингушетии обновили около 180 километров автодорог
Власти Ингушетии за последние три года отремонтировали около 180 километров автодорог, еще больше 100 километров будет обновлено до 2024 года, сообщил глава... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:46
2022-09-16T17:46
республика ингушетия
общество
махмуд-али калиматов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577557634_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_b7a5431f7c34f8d3ed8cfd0495ef96ef.jpg
НАЛЬЧИК, 16 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии за последние три года отремонтировали около 180 километров автодорог, еще больше 100 километров будет обновлено до 2024 года, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."За последние три года по разным государственным программам в Ингушетии обновлено порядка 180 километров дорог. Согласно предстоящим планам модернизации республиканской дорожной инфраструктуры, до 2024 года планируется привести в нормативное состояние еще более 100 километров дорог", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он сообщил, что в ближайшее время за счет республиканских средств в размере более 400 миллионов рублей будут обновлены две межмуниципальные дороги: Экажево-Али-Юрт и Сурхахи-Яндаре."Уже в начале октября дорожные строители приступят к капитальному ремонту этих дорог общей протяженностью 16 километров. К весне планируем их сдать. Поставил перед Минавтодором задачу провести работы качественно", - заявил глава Ингушетии.По информации местных властей, республика третий год подряд в числе первых в стране исполняет нацпроект "Безопасные качественные дороги", а в 2022 году заняла первое место среди регионов России, досрочно завершив все мероприятия, запланированные на текущий год.
https://ria.ru/20220914/forum-1816754817.html
https://ria.ru/20220914/ingushetiya-1816655835.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577557634_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f16d45193f47b2130810bcac6b7df4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, махмуд-али калиматов, россия
Республика Ингушетия, Общество, Махмуд-Али Калиматов, Россия
17:46 16.09.2022
 
В Ингушетии обновили около 180 километров автодорог

В Ингушетии обновили около 180 километров автодорог за последние три года

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаОльгети, Ингушетия
Ольгети, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Ольгети, Ингушетия. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 16 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии за последние три года отремонтировали около 180 километров автодорог, еще больше 100 километров будет обновлено до 2024 года, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"За последние три года по разным государственным программам в Ингушетии обновлено порядка 180 километров дорог. Согласно предстоящим планам модернизации республиканской дорожной инфраструктуры, до 2024 года планируется привести в нормативное состояние еще более 100 километров дорог", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что в ближайшее время за счет республиканских средств в размере более 400 миллионов рублей будут обновлены две межмуниципальные дороги: Экажево-Али-Юрт и Сурхахи-Яндаре.
"Уже в начале октября дорожные строители приступят к капитальному ремонту этих дорог общей протяженностью 16 километров. К весне планируем их сдать. Поставил перед Минавтодором задачу провести работы качественно", - заявил глава Ингушетии.
По информации местных властей, республика третий год подряд в числе первых в стране исполняет нацпроект "Безопасные качественные дороги", а в 2022 году заняла первое место среди регионов России, досрочно завершив все мероприятия, запланированные на текущий год.

Читайте также:

 
Республика ИнгушетияОбществоМахмуд-Али КалиматовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала