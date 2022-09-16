https://ria.ru/20220916/donbass-1817162868.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 16.09.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в 8.15 мск обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T08:54

2022-09-16T08:54

2022-09-16T08:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска в 8.15 мск обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс