https://ria.ru/20220916/donbass-1817162868.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 16.09.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 8.15 мск обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T08:54
2022-09-16T08:54
2022-09-16T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска в 8.15 мск обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР: украинские войска выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка