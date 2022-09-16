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В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны Украины за сутки
В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны Украины за сутки - РИА Новости, 16.09.2022
В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны Украины за сутки
Три мирных жителя погибли, 12 получили ранения за минувшие за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T08:49
2022-09-16T08:49
2022-09-16T08:49
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 12 получили ранения за минувшие за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 15 сентября до 08:00 16 сентября, в результате обстрелов вооруженными и формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны Украины за сутки
Штаб обороны ДНР: три человека погибли и 12 ранены за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ