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В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны Украины за сутки - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/donbass-1817162533.html
В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны Украины за сутки
В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны Украины за сутки - РИА Новости, 16.09.2022
В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны Украины за сутки
Три мирных жителя погибли, 12 получили ранения за минувшие за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T08:49
2022-09-16T08:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 12 получили ранения за минувшие за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 15 сентября до 08:00 16 сентября, в результате обстрелов вооруженными и формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
08:49 16.09.2022
 
В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны Украины за сутки

Штаб обороны ДНР: три человека погибли и 12 ранены за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 12 получили ранения за минувшие за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08:00 15 сентября до 08:00 16 сентября, в результате обстрелов вооруженными и формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в Telegram-канале штаба.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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