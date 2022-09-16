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В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны Украины за сутки

В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны Украины за сутки - РИА Новости, 16.09.2022

В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны Украины за сутки

Три мирных жителя погибли, 12 получили ранения за минувшие за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T08:49

2022-09-16T08:49

2022-09-16T08:49

специальная военная операция на украине

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донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 12 получили ранения за минувшие за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 15 сентября до 08:00 16 сентября, в результате обстрелов вооруженными и формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины