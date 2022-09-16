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ВСУ выпустили более 170 боеприпасов по ДНР за сутки

ВСУ выпустили более 170 боеприпасов по ДНР за сутки - РИА Новости, 16.09.2022

ВСУ выпустили более 170 боеприпасов по ДНР за сутки

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 боеприпасов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T20:15

2022-09-16T20:15

2022-09-16T20:15

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 боеприпасов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 170 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152-мм, а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам десяти населенных пунктов республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220916/otvet-1817433873.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина