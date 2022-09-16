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ВСУ выпустили более 170 боеприпасов по ДНР за сутки - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/dnr-1817434884.html
ВСУ выпустили более 170 боеприпасов по ДНР за сутки
ВСУ выпустили более 170 боеприпасов по ДНР за сутки - РИА Новости, 16.09.2022
ВСУ выпустили более 170 боеприпасов по ДНР за сутки
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 боеприпасов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:15
2022-09-16T20:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 боеприпасов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 170 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152-мм, а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам десяти населенных пунктов республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220916/otvet-1817433873.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина
20:15 16.09.2022
 
ВСУ выпустили более 170 боеприпасов по ДНР за сутки

Украинские войска за сутки выпустили более 170 боеприпасов по ДНР

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкПоврежденные в результате обстрела ВСУ ворота
Поврежденные в результате обстрела ВСУ ворота - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Поврежденные в результате обстрела ВСУ ворота. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 боеприпасов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики.
"За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 170 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152-мм, а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам десяти населенных пунктов республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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