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Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Зайцево - РИА Новости, 16.09.2022
Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Зайцево в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило в пятницу представительство ДНР в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:05
2022-09-16T18:05
2022-09-16T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
старомихайловка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Зайцево в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров... 16.30 - н.п. Дылеевка – н.п. Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 16.35 - н.п. Щербиновка – н.п. Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Старомихайловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Зайцево
ВСУ обстреляли Старомихайловку и Зайцево в ДНР из крупнокалиберных орудий