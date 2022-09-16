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Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Зайцево - РИА Новости, 16.09.2022

Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Зайцево в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило в пятницу представительство ДНР в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:05

2022-09-16T18:05

2022-09-16T18:05

специальная военная операция на украине

в мире

старомихайловка

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Зайцево в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров... 16.30 - н.п. Дылеевка – н.п. Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 16.35 - н.п. Щербиновка – н.п. Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220916/kazaki-1817366212.html

старомихайловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, старомихайловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины