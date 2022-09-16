https://ria.ru/20220916/dnr-1817357715.html

ДНР национализировала вышки и оборудование украинских операторов связи

ДНР национализировала вышки и оборудование украинских операторов связи - РИА Новости, 16.09.2022

ДНР национализировала вышки и оборудование украинских операторов связи

Донецкая Народная республика национализировала вышки и оборудование украинских операторов мобильной связи "Тримоб", "Киевстар" и "Лайфселл", говорится в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:20

2022-09-16T17:20

2022-09-16T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

киевстар

донбасс

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Донецкая Народная республика национализировала вышки и оборудование украинских операторов мобильной связи "Тримоб", "Киевстар" и "Лайфселл", говорится в постановлении государственного комитета обороны ДНР."Обратить объекты телекоммуникационной сети подвижной (мобильной) связи, базовые станции подвижной (мобильной) связи и их составные части, оборудование сетей подвижной (мобильной) связи, линии, сооружения и средства связи, непосредственно обеспечивающие предоставление услуг подвижной (мобильной) связи… принадлежащие... "Киевстар"..., "Лайфселл" и... "Тримоб"... в государственную собственность Донецкой Народной Республики", - говорится в постановлении.Как отмечается, национализация пройдет без компенсации собственникам стоимости объектов.

https://ria.ru/20220914/memorandum-1816821156.html

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, киевстар, донбасс