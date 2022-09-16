https://ria.ru/20220916/dnr-1817357715.html
ДНР национализировала вышки и оборудование украинских операторов связи
ДНР национализировала вышки и оборудование украинских операторов связи - РИА Новости, 16.09.2022
ДНР национализировала вышки и оборудование украинских операторов связи
Донецкая Народная республика национализировала вышки и оборудование украинских операторов мобильной связи "Тримоб", "Киевстар" и "Лайфселл", говорится в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:20
2022-09-16T17:20
2022-09-16T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киевстар
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Донецкая Народная республика национализировала вышки и оборудование украинских операторов мобильной связи "Тримоб", "Киевстар" и "Лайфселл", говорится в постановлении государственного комитета обороны ДНР."Обратить объекты телекоммуникационной сети подвижной (мобильной) связи, базовые станции подвижной (мобильной) связи и их составные части, оборудование сетей подвижной (мобильной) связи, линии, сооружения и средства связи, непосредственно обеспечивающие предоставление услуг подвижной (мобильной) связи… принадлежащие... "Киевстар"..., "Лайфселл" и... "Тримоб"... в государственную собственность Донецкой Народной Республики", - говорится в постановлении.Как отмечается, национализация пройдет без компенсации собственникам стоимости объектов.
https://ria.ru/20220914/memorandum-1816821156.html
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в мире, донецкая народная республика, киевстар, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киевстар, Донбасс
ДНР национализировала вышки и оборудование украинских операторов связи
В ДНР заявили о национализации вышек и оборудования украинских операторов связи