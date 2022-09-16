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Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку

Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку - РИА Новости, 16.09.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку

Украинские войска за час выпустили по Зайцево и Горловке в ДНР 25 снарядов, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:05

2022-09-16T17:05

2022-09-16T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Зайцево и Горловке в ДНР 25 снарядов, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.40 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.20 мск украинские войска произвели по Зайцево четыре выстрела из танка, по Горловке в 15.30 мск выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в 15.40 мск – пять снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220916/ssha-1817340276.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

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в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, стирол