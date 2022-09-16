Украинские войска обстреляли Зайцево и Горловку
Украинские войска за час выпустили по Зайцево и Горловке 25 снарядов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР возле здания, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Зайцево и Горловке в ДНР 25 снарядов, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.40 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 15.20 мск украинские войска произвели по Зайцево четыре выстрела из танка, по Горловке в 15.30 мск выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в 15.40 мск – пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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