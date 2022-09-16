https://ria.ru/20220916/dnr-1817326911.html

В ДНР с 2014 года погибло более девяти тысяч человек

В ДНР с 2014 года погибло более девяти тысяч человек - РИА Новости, 16.09.2022

В ДНР с 2014 года погибло более девяти тысяч человек

Число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины превысило 9 тысяч, среди них 120 детей, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:33

2022-09-16T16:33

2022-09-16T16:33

специальная военная операция на украине

в мире

дарья морозова

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины превысило 9 тысяч, среди них 120 детей, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой."Общее количество погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины - 9044 человека, в том числе 120 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале аппарата омбудсмена.

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817317368.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дарья морозова, украина, донецкая народная республика