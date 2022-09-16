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В ДНР с 2014 года погибло более девяти тысяч человек - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/dnr-1817326911.html
В ДНР с 2014 года погибло более девяти тысяч человек
В ДНР с 2014 года погибло более девяти тысяч человек - РИА Новости, 16.09.2022
В ДНР с 2014 года погибло более девяти тысяч человек
Число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины превысило 9 тысяч, среди них 120 детей, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:33
2022-09-16T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины превысило 9 тысяч, среди них 120 детей, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой."Общее количество погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины - 9044 человека, в том числе 120 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале аппарата омбудсмена.
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в мире, дарья морозова, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Украина, Донецкая Народная Республика
16:33 16.09.2022
 
В ДНР с 2014 года погибло более девяти тысяч человек

Омбудсмен Морозова: в ДНР за всю агрессию Украины погибло более девяти тысяч человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины превысило 9 тысяч, среди них 120 детей, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
"Общее количество погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины - 9044 человека, в том числе 120 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале аппарата омбудсмена.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 16:12Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДарья МорозоваУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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