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В ДНР с 2014 года погибло более девяти тысяч человек
В ДНР с 2014 года погибло более девяти тысяч человек - РИА Новости, 16.09.2022
В ДНР с 2014 года погибло более девяти тысяч человек
Число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины превысило 9 тысяч, среди них 120 детей, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:33
2022-09-16T16:33
2022-09-16T16:33
специальная военная операция на украине
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дарья морозова
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины превысило 9 тысяч, среди них 120 детей, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой."Общее количество погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины - 9044 человека, в том числе 120 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале аппарата омбудсмена.
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817317368.html
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в мире, дарья морозова, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Украина, Донецкая Народная Республика
В ДНР с 2014 года погибло более девяти тысяч человек
Омбудсмен Морозова: в ДНР за всю агрессию Украины погибло более девяти тысяч человек