Нидерланды планируют закупить дизель перед зимой, пишут СМИ
Bloomberg: Нидерланды планируют закупить несколько миллионов баррелей дизеля перед зимой
Добыча нефти. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости. Нидерланды планируют пополнить запасы дизельного топлива на несколько миллионов баррелей перед предстоящей зимой, сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Агентство страны по пополнению запасов топлива COVA объявило тендеры, направленные на доставку более трёх миллионов баррелей дизеля до конца года, в будущем, возможно, планируется закупить еще больше, говорится в сообщении агентства.
Несколько месяцев назад Нидерланды продали около 180 тысяч тонн дизеля в рамках глобальной координированной программы по избавлению от сырой нефти и нефтепродуктов на фоне ситуации на Украине, сказано в статье.
Сейчас же правительство страны хочет вновь пополнить запасы дизеля путём восполнения объема проданных в апреле и мае продуктов и закупки еще нескольких миллионов баррелей, передаёт Блумберг.
Решение закупить дизель вызвано энергетическим кризисом в Европе в преддверии предстоящей зимы и планами Евросоюза ввести новые санкции, сообщил источник агентству.
Правительство отказалось комментировать ситуацию, говорится в статье.
Со следующего февраля морские перевозки топлива из России, которая является крупнейшим поставщиком топливо в европейские страны за пределами региона, будут запрещены. Это затруднит ситуацию в Европе, так как в холодные месяцы потребление топлива возрастает для обеспечения отопления, сообщает агентство.
Европейский союз договорился об эмбарго на морские поставки нефти из РФ с 5 декабря, нефтепродуктов - с 5 февраля, при этом санкции не затронут поставки по трубопроводу "Дружба".
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