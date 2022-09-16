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Ди Каприо рассказал Шаламе, стоит ли сниматься в супергероике - РИА Новости, 16.09.2022
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Культура
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Ди Каприо рассказал Шаламе, стоит ли сниматься в супергероике
Ди Каприо рассказал Шаламе, стоит ли сниматься в супергероике - РИА Новости, 16.09.2022
Ди Каприо рассказал Шаламе, стоит ли сниматься в супергероике
Леонардо Ди Каприо дал совет Тимоти Шаламе, как построить карьеру в Голливуде, пишет Vogue. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:56
2022-09-16T18:05
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леонардо ди каприо
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо дал совет Тимоти Шаламе, как построить карьеру в Голливуде, пишет Vogue.Шаламе стал известен благодаря проекту "Зови меня своим именем", за роль в котором получил номинацию на "Оскар".Он также снимался в лентах "Маленькие женщины", "Король". Еще Тимоти сыграл Пола Атрейдеса в киноадаптации "Дюны" Фрэнка Герберта и молодого Вилли Вонку в фильме о знаменитом сказочном кондитере. Релиз последней ленты запланирован на декабрь 2023 года.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, леонардо ди каприо
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Леонардо Ди Каприо
17:56 16.09.2022 (обновлено: 18:05 16.09.2022)
 
Ди Каприо рассказал Шаламе, стоит ли сниматься в супергероике

Леонардо Ди Каприо посоветовал Тимоти Шаламе не сниматься в фильмах о супергероях

© WBRussiaКадр из трейлера фильма "Дюна"
Кадр из трейлера фильма Дюна
© WBRussia
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо дал совет Тимоти Шаламе, как построить карьеру в Голливуде, пишет Vogue.

"Никаких тяжелых наркотиков и фильмов про супергероев", — сказал начинающему актеру старший коллега.

Шаламе стал известен благодаря проекту "Зови меня своим именем", за роль в котором получил номинацию на "Оскар".
Он также снимался в лентах "Маленькие женщины", "Король". Еще Тимоти сыграл Пола Атрейдеса в киноадаптации "Дюны" Фрэнка Герберта и молодого Вилли Вонку в фильме о знаменитом сказочном кондитере. Релиз последней ленты запланирован на декабрь 2023 года.

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