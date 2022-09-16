https://ria.ru/20220916/dicaprio-1817336987.html
Ди Каприо рассказал Шаламе, стоит ли сниматься в супергероике
Ди Каприо рассказал Шаламе, стоит ли сниматься в супергероике - РИА Новости, 16.09.2022
Ди Каприо рассказал Шаламе, стоит ли сниматься в супергероике
Леонардо Ди Каприо дал совет Тимоти Шаламе, как построить карьеру в Голливуде, пишет Vogue. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:56
2022-09-16T17:56
2022-09-16T18:05
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
звезды
леонардо ди каприо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415643_30:0:917:499_1920x0_80_0_0_1524151912b7d965e6ec76054706e957.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо дал совет Тимоти Шаламе, как построить карьеру в Голливуде, пишет Vogue.Шаламе стал известен благодаря проекту "Зови меня своим именем", за роль в котором получил номинацию на "Оскар".Он также снимался в лентах "Маленькие женщины", "Король". Еще Тимоти сыграл Пола Атрейдеса в киноадаптации "Дюны" Фрэнка Герберта и молодого Вилли Вонку в фильме о знаменитом сказочном кондитере. Релиз последней ленты запланирован на декабрь 2023 года.
https://ria.ru/20220916/chalamet-1817034566.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415643_268:0:933:499_1920x0_80_0_0_90f0c278b18b3caaa0a12ea08f742354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, леонардо ди каприо
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Леонардо Ди Каприо
17:56 16.09.2022 (обновлено: 18:05 16.09.2022)
Ди Каприо рассказал Шаламе, стоит ли сниматься в супергероике
Леонардо Ди Каприо посоветовал Тимоти Шаламе не сниматься в фильмах о супергероях