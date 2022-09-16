https://ria.ru/20220916/dicaprio-1817336987.html

Ди Каприо рассказал Шаламе, стоит ли сниматься в супергероике

Ди Каприо рассказал Шаламе, стоит ли сниматься в супергероике - РИА Новости, 16.09.2022

Ди Каприо рассказал Шаламе, стоит ли сниматься в супергероике

Леонардо Ди Каприо дал совет Тимоти Шаламе, как построить карьеру в Голливуде, пишет Vogue. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:56

2022-09-16T17:56

2022-09-16T18:05

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо дал совет Тимоти Шаламе, как построить карьеру в Голливуде, пишет Vogue.Шаламе стал известен благодаря проекту "Зови меня своим именем", за роль в котором получил номинацию на "Оскар".Он также снимался в лентах "Маленькие женщины", "Король". Еще Тимоти сыграл Пола Атрейдеса в киноадаптации "Дюны" Фрэнка Герберта и молодого Вилли Вонку в фильме о знаменитом сказочном кондитере. Релиз последней ленты запланирован на декабрь 2023 года.

https://ria.ru/20220916/chalamet-1817034566.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, леонардо ди каприо