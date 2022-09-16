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Дерби "Спартак"-"Локомотив" покажут на больших экранах
Дерби "Спартак"-"Локомотив" покажут на больших экранах - РИА Новости, 16.09.2022
Дерби "Спартак"-"Локомотив" покажут на больших экранах
МИР РПЛ. Прямая трансляция игры "Спартак" - "Локомотив" в кинотеатрах 18 сентября в 19:00 по московскому времени. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:31
2022-09-16T12:31
2022-09-16T13:20
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МОСКВА, 16 сен – Пресс-служба объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". МИР РПЛ. Прямая трансляция игры "Спартак" - "Локомотив" в кинотеатрах 18 сентября в 19:00 по московскому времени.Московское дерби "Спартак" - "Локомотив" - на больших экранах "Формула Кино Синема Парк"!Какое бы место не занимали соперники, очные матчи всегда превращаются в битву до последних секунд.Кто первым прервет неудачную серию в МИР РПЛ - узнаем в ближайшие выходные в трансляции "Матч ТВ"!Список кинотеатров, в которых состоится трансляция на сайте.Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 76 площадок в 30 городах.За дополнительной информацией обращайтесь:Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино"Мария Перминоваperminova@kinoteatr.ru+ 7 (915) 119 74 31Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 16 сен – Пресс-служба объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". МИР РПЛ. Прямая трансляция игры "Спартак" - "Локомотив" в кинотеатрах 18 сентября в 19:00 по московскому времени.
Московское дерби "Спартак" - "Локомотив" - на больших экранах "Формула Кино Синема Парк"!
Какое бы место не занимали соперники, очные матчи всегда превращаются в битву до последних секунд.
Кто первым прервет неудачную серию в МИР РПЛ - узнаем в ближайшие выходные в трансляции "Матч ТВ"!
Список кинотеатров, в которых состоится трансляция на сайте
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Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 76 площадок в 30 городах.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино"
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.