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Дерби "Спартак"-"Локомотив" покажут на больших экранах

Дерби "Спартак"-"Локомотив" покажут на больших экранах - РИА Новости, 16.09.2022

Дерби "Спартак"-"Локомотив" покажут на больших экранах

МИР РПЛ. Прямая трансляция игры "Спартак" - "Локомотив" в кинотеатрах 18 сентября в 19:00 по московскому времени. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:31

2022-09-16T12:31

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МОСКВА, 16 сен – Пресс-служба объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". МИР РПЛ. Прямая трансляция игры "Спартак" - "Локомотив" в кинотеатрах 18 сентября в 19:00 по московскому времени.Московское дерби "Спартак" - "Локомотив" - на больших экранах "Формула Кино Синема Парк"!Какое бы место не занимали соперники, очные матчи всегда превращаются в битву до последних секунд.Кто первым прервет неудачную серию в МИР РПЛ - узнаем в ближайшие выходные в трансляции "Матч ТВ"!Список кинотеатров, в которых состоится трансляция на сайте.Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 76 площадок в 30 городах.За дополнительной информацией обращайтесь:Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино"Мария Перминоваperminova@kinoteatr.ru+ 7 (915) 119 74 31Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы