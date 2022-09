О суде между Деппом и Херд снимут фильм

https://ria.ru/20220916/depp-1817266121.html

О суде между Джонни Деппом и Эмбер Херд снимут фильм "Hot Take: The Depp/Heard Trial", сообщает TVLine. РИА Новости, 16.09.2022

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. О суде между Джонни Деппом и Эмбер Херд снимут фильм "Hot Take: The Depp/Heard Trial", сообщает TVLine.Образ Деппа воплотит Марк Гапка ("Мыслить как преступник"), а Херд — Меган Дэвис ("Две девицы на мели"). Сценарист — Гай Николуччи ("Ежедневное шоу"). Режиссер — Сара Ломан. Разбирательство между Деппом и Херд шло с апреля по июнь 2022 года. Первый обвинял бывшую супругу в клевете. Причина — три заявления Херд в ее статье для The Washington Post. Позже Херд подала встречный иск о клевет. Он был связаны с тремя утверждениями адвоката Деппа о ней.Присяжные признали клеветой все три заявления Херд о Деппе и одно заявление об актрисе от представителя ее бывшего мужа. Деппу присудили компенсацию в размере 10 миллионов долларов, а Херд — двух миллионов долларов.Проект "Hot Take: The Depp/Heard Trial" выйдет на потоковом сервисе Fox Entertainment Tubi 30 сентября.

