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О суде между Деппом и Херд снимут фильм - РИА Новости, 16.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220916/depp-1817266121.html
О суде между Деппом и Херд снимут фильм
О суде между Деппом и Херд снимут фильм - РИА Новости, 16.09.2022
О суде между Деппом и Херд снимут фильм
О суде между Джонни Деппом и Эмбер Херд снимут фильм "Hot Take: The Depp/Heard Trial", сообщает TVLine. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:02
2022-09-16T15:02
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. О суде между Джонни Деппом и Эмбер Херд снимут фильм "Hot Take: The Depp/Heard Trial", сообщает TVLine.Образ Деппа воплотит Марк Гапка ("Мыслить как преступник"), а Херд — Меган Дэвис ("Две девицы на мели"). Сценарист — Гай Николуччи ("Ежедневное шоу"). Режиссер — Сара Ломан. Разбирательство между Деппом и Херд шло с апреля по июнь 2022 года. Первый обвинял бывшую супругу в клевете. Причина — три заявления Херд в ее статье для The Washington Post. Позже Херд подала встречный иск о клевет. Он был связаны с тремя утверждениями адвоката Деппа о ней.Присяжные признали клеветой все три заявления Херд о Деппе и одно заявление об актрисе от представителя ее бывшего мужа. Деппу присудили компенсацию в размере 10 миллионов долларов, а Херд — двух миллионов долларов.Проект "Hot Take: The Depp/Heard Trial" выйдет на потоковом сервисе Fox Entertainment Tubi 30 сентября.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, эмбер херд, джонни депп, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Эмбер Херд, Джонни Депп, что посмотреть
15:02 16.09.2022
 
О суде между Деппом и Херд снимут фильм

Фильм "Hot Take: The Depp/Heard Trial" снимут о суде между Деппом и Херд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктёры Джонни Депп и Эмбер Хёрд на красной дорожке 72-го Венецианского международного кинофестиваля
Актёры Джонни Депп и Эмбер Хёрд на красной дорожке 72-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. О суде между Джонни Деппом и Эмбер Херд снимут фильм "Hot Take: The Depp/Heard Trial", сообщает TVLine.
Образ Деппа воплотит Марк Гапка ("Мыслить как преступник"), а Херд — Меган Дэвис ("Две девицы на мели"). Сценарист — Гай Николуччи ("Ежедневное шоу"). Режиссер — Сара Ломан.
Разбирательство между Деппом и Херд шло с апреля по июнь 2022 года. Первый обвинял бывшую супругу в клевете. Причина — три заявления Херд в ее статье для The Washington Post. Позже Херд подала встречный иск о клевет. Он был связаны с тремя утверждениями адвоката Деппа о ней.
Присяжные признали клеветой все три заявления Херд о Деппе и одно заявление об актрисе от представителя ее бывшего мужа. Деппу присудили компенсацию в размере 10 миллионов долларов, а Херд — двух миллионов долларов.
Проект "Hot Take: The Depp/Heard Trial" выйдет на потоковом сервисе Fox Entertainment Tubi 30 сентября.
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