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Путин назвал позицию Запада по экспорту зерна в бедные страны болтовней - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин назвал позицию Запада по экспорту зерна в бедные страны болтовней
Путин назвал позицию Запада по экспорту зерна в бедные страны болтовней - РИА Новости, 16.09.2022
Путин назвал позицию Запада по экспорту зерна в бедные страны болтовней
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан назвал болтовней позицию Запада по экспорту зерна. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:59
2022-09-16T19:36
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан назвал болтовней позицию Запада по экспорту зерна."Чего они делают, я не понимаю? Ради чего вот это все? Болтовня идет, а помощи беднейшим странам нет", - сказал Путин журналистам.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
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в мире, владимир путин, россия, экономика, оон, стамбул, украина, турция
В мире, Владимир Путин, Россия, Экономика, ООН, Стамбул, Украина, Турция
18:59 16.09.2022 (обновлено: 19:36 16.09.2022)
 
Путин назвал позицию Запада по экспорту зерна в бедные страны болтовней

Путин заявил, что от Запада идет болтовня о помощи бедным странам в вопросе экспорта зерна

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан назвал болтовней позицию Запада по экспорту зерна.
"Чего они делают, я не понимаю? Ради чего вот это все? Болтовня идет, а помощи беднейшим странам нет", - сказал Путин журналистам.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 18:30
Путин выразил надежду, что зерно из Украины пойдет в беднейшие страны
 
В миреВладимир ПутинРоссияЭкономикаООНСтамбулУкраинаТурция
 
 
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