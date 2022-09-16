https://ria.ru/20220916/boltovnya-1817413477.html

Путин назвал позицию Запада по экспорту зерна в бедные страны болтовней

Путин назвал позицию Запада по экспорту зерна в бедные страны болтовней - РИА Новости, 16.09.2022

Путин назвал позицию Запада по экспорту зерна в бедные страны болтовней

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан назвал болтовней позицию Запада по экспорту зерна. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:59

2022-09-16T18:59

2022-09-16T19:36

в мире

владимир путин

россия

экономика

оон

стамбул

украина

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594799278_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_a545312b213586de4e0fb9e2de7529e4.jpg

САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан назвал болтовней позицию Запада по экспорту зерна."Чего они делают, я не понимаю? Ради чего вот это все? Болтовня идет, а помощи беднейшим странам нет", - сказал Путин журналистам.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

https://ria.ru/20220916/zerno-1817398354.html

россия

стамбул

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, россия, экономика, оон, стамбул, украина, турция