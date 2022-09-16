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Путин предложил Моди активизировать процесс по безвизовым поездкам - РИА Новости, 16.09.2022
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Туризм
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Путин предложил Моди активизировать процесс по безвизовым поездкам
Путин предложил Моди активизировать процесс по безвизовым поездкам - РИА Новости, 16.09.2022
Путин предложил Моди активизировать процесс по безвизовым поездкам
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предложил активизировать переговорный процесс по безвизовым поездкам. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:31
2022-09-16T16:31
туризм
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предложил активизировать переговорный процесс по безвизовым поездкам."Предлагаем активизировать переговорный процесс по соглашению о безвизовых туристических поездках", - сказал Путин.Он отметил, что для россиян традиционно представляет большой интерес богатая культура Индии."Можно было бы подумать и о проведении в 2024 году Перекрестных годов России и Индии", - сказал президент.
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владимир путин, нарендра моди, туризм, новости - туризм, россия, индия
Туризм, Владимир Путин, Нарендра Моди, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Индия
16:31 16.09.2022
 
Путин предложил Моди активизировать процесс по безвизовым поездкам

Путин на встрече с Моди предложил активизировать процесс по безвизовым поездкам

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Нарендра Моди. Архивное фото
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предложил активизировать переговорный процесс по безвизовым поездкам.
"Предлагаем активизировать переговорный процесс по соглашению о безвизовых туристических поездках", - сказал Путин.
Он отметил, что для россиян традиционно представляет большой интерес богатая культура Индии.
"Можно было бы подумать и о проведении в 2024 году Перекрестных годов России и Индии", - сказал президент.

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