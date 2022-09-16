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Путин предложил Моди активизировать процесс по безвизовым поездкам

Путин предложил Моди активизировать процесс по безвизовым поездкам - РИА Новости, 16.09.2022

Путин предложил Моди активизировать процесс по безвизовым поездкам

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предложил активизировать переговорный процесс по безвизовым поездкам. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:31

2022-09-16T16:31

2022-09-16T16:31

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предложил активизировать переговорный процесс по безвизовым поездкам."Предлагаем активизировать переговорный процесс по соглашению о безвизовых туристических поездках", - сказал Путин.Он отметил, что для россиян традиционно представляет большой интерес богатая культура Индии."Можно было бы подумать и о проведении в 2024 году Перекрестных годов России и Индии", - сказал президент.

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владимир путин, нарендра моди, туризм, новости - туризм, россия, индия