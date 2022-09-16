https://ria.ru/20220916/berbok-1817341603.html

В Германии сделали "замечание" Бербок из-за ее внешней политики

В Германии сделали "замечание" Бербок из-за ее внешней политики - РИА Новости, 16.09.2022

В Германии сделали "замечание" Бербок из-за ее внешней политики

Бывший лидер СДПГ Мартин Шульц раскритиковал политический стиль министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, пишет Die Welt. "Вы не можете просто... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:58

2022-09-16T16:58

2022-09-16T16:58

в мире

анналена бербок

германия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Бывший лидер СДПГ Мартин Шульц раскритиковал политический стиль министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, пишет Die Welt. "Вы не можете просто заниматься морализаторством во внешней политике", — заявил Шульц. Он добавил, что ценностный курс министра иностранных дел в украинском кризисе и в отношениях с другими странами может оттолкнуть потенциальных союзников. "Есть опасность, что слишком однобокой линией мы загоним в объятия Путина или Китая именно те страны, которые фактически должны сделать своими союзниками", — сказал бывший лидер СДПГ. Шульц резюмировал, что вместо внешней политики, основанной на "ценностях", Германии нужна "внешняя политика, которая также ориентирована на прагматические потребности". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220916/berbok-1817244743.html

https://ria.ru/20220902/sholts-1814112474.html

германия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, анналена бербок, германия