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В Германии сделали "замечание" Бербок из-за ее внешней политики - РИА Новости, 16.09.2022
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В Германии сделали "замечание" Бербок из-за ее внешней политики
В Германии сделали "замечание" Бербок из-за ее внешней политики - РИА Новости, 16.09.2022
В Германии сделали "замечание" Бербок из-за ее внешней политики
Бывший лидер СДПГ Мартин Шульц раскритиковал политический стиль министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, пишет Die Welt. "Вы не можете просто... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:58
2022-09-16T16:58
в мире
анналена бербок
германия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Бывший лидер СДПГ Мартин Шульц раскритиковал политический стиль министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, пишет Die Welt. "Вы не можете просто заниматься морализаторством во внешней политике", — заявил Шульц. Он добавил, что ценностный курс министра иностранных дел в украинском кризисе и в отношениях с другими странами может оттолкнуть потенциальных союзников. "Есть опасность, что слишком однобокой линией мы загоним в объятия Путина или Китая именно те страны, которые фактически должны сделать своими союзниками", — сказал бывший лидер СДПГ. Шульц резюмировал, что вместо внешней политики, основанной на "ценностях", Германии нужна "внешняя политика, которая также ориентирована на прагматические потребности". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220916/berbok-1817244743.html
https://ria.ru/20220902/sholts-1814112474.html
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в мире, анналена бербок, германия
В мире, Анналена Бербок, Германия
16:58 16.09.2022
 
В Германии сделали "замечание" Бербок из-за ее внешней политики

Бывший лидер СДПГ Шульц раскритиковал политический стиль главы МИД ФРГ Бербок

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Бывший лидер СДПГ Мартин Шульц раскритиковал политический стиль министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, пишет Die Welt.

"Вы не можете просто заниматься морализаторством во внешней политике", — заявил Шульц.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Он добавил, что ценностный курс министра иностранных дел в украинском кризисе и в отношениях с другими странами может оттолкнуть потенциальных союзников.

"Есть опасность, что слишком однобокой линией мы загоним в объятия Путина или Китая именно те страны, которые фактически должны сделать своими союзниками", — сказал бывший лидер СДПГ.

Шульц резюмировал, что вместо внешней политики, основанной на "ценностях", Германии нужна "внешняя политика, которая также ориентирована на прагматические потребности".

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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В миреАнналена БербокГермания
 
 
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