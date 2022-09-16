В Германии сделали "замечание" Бербок из-за ее внешней политики
Бывший лидер СДПГ Шульц раскритиковал политический стиль главы МИД ФРГ Бербок
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Бывший лидер СДПГ Мартин Шульц раскритиковал политический стиль министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, пишет Die Welt.
"Вы не можете просто заниматься морализаторством во внешней политике", — заявил Шульц.
"Вы не можете просто заниматься морализаторством во внешней политике", — заявил Шульц.
Он добавил, что ценностный курс министра иностранных дел в украинском кризисе и в отношениях с другими странами может оттолкнуть потенциальных союзников.
"Есть опасность, что слишком однобокой линией мы загоним в объятия Путина или Китая именно те страны, которые фактически должны сделать своими союзниками", — сказал бывший лидер СДПГ.
Шульц резюмировал, что вместо внешней политики, основанной на "ценностях", Германии нужна "внешняя политика, которая также ориентирована на прагматические потребности".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
"Есть опасность, что слишком однобокой линией мы загоним в объятия Путина или Китая именно те страны, которые фактически должны сделать своими союзниками", — сказал бывший лидер СДПГ.
Шульц резюмировал, что вместо внешней политики, основанной на "ценностях", Германии нужна "внешняя политика, которая также ориентирована на прагматические потребности".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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