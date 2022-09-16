https://ria.ru/20220916/bankrotstvo-1817318249.html

Эксперты: мораторий на банкротство нужно заменить адресными мерами защиты

Эксперты: мораторий на банкротство нужно заменить адресными мерами защиты - РИА Новости, 16.09.2022

Эксперты: мораторий на банкротство нужно заменить адресными мерами защиты

Необходимость "тотального" полугодового моратория на банкротство была вызвана непредсказуемостью развития российской экономики ввиду беспрецедентных санкций... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:38

2022-09-16T16:38

2022-09-16T16:38

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МОСКВА, 16 сен – "Деловая Россия". Необходимость "тотального" полугодового моратория на банкротство была вызвана непредсказуемостью развития российской экономики ввиду беспрецедентных санкций. Однако уже спустя несколько месяцев экономика стабилизировалась, и стало очевидным избыточное действие данной меры поддержки.На сегодняшний день продление моратория в отношении юридических и физических лиц несет больше минусов, чем преимуществ, и вместо него целесообразно разработать и принять точечные меры. К такому выводу пришли участники круглого стола "Мораторий на банкротство. Продлевать нельзя отменять", который прошел в МИА "Россия сегодня".Мораторий, как срочная мера, был обоснован, считают эксперты. Запрет на банкротство дал компаниям необходимое время на восстановление финансовых потоков и выстраивание логистических цепочек, нарушенных из-за введения санкций. Многие физические лица также воспользовались введенной мерой защиты.По словам заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадия Свистунова, в сложившихся обстоятельствах оперативность имела приоритетное значение, данная мера поддержки носила временный характер и принималась с расчетом на ее корректировку в зависимости от эффективности по факту."Когда наша страна столкнулась с адскими санкциями, возник риск массовых неплатежей. Последовала та же мера, что хорошо показала себя в ковидный период. И это было правильно решение. Коллапса не произошло. Мораторий действительно сыграл свою важную роль, но его продление будет иметь уже избыточный характер", – считает Свистунов."Мы понимаем, что часть мер повторила ситуацию с пандемией, - отметил заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов. – Но, поработав сейчас в условиях санкций, мы должны понять, что антикризисные меры не должны быть калькой с пандемийных мер, сейчас пришло время других решений, основанных на другой ситуации. Регулирование в целом должно быть чувствительнее к тем оценкам фактического воздействия, которые мы увидели за полгода. А сам мораторий в таком виде не нужен в принципе".За тонкую настройку механизмов моратория выступила и генеральный директор Национального союза профессионалов антикризисного управления Анастасия Каверзина. Участвовать в этом процессе должны профильные министерства и экспертные сообщества.Мера была своевременной, согласна руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Это позволило не допустить массовых банкротств. Однако, одновременно с этим мораторий привел к тому, что должники оказались в более привилегированном положении, чем кредиторы, что неправильно с правовой точки зрения."Многие восприняли меру, как период, чтобы полгода не платить по счетам без риска стать банкротами, и не использовали это время на восстановление и перестройку логистических процессов", - отметила Авдеева. – Поэтому сейчас важно принимать широкие меры финансового оздоровления, которые, в том числе, касаются защиты не только должников, но и кредиторов, что позволит сбалансировать интересы двух сторон".Более того, под защитой моратория оказались и те должники, которые вполне могли исполнять свои обязательства. А правильным было бы предоставить меры поддержки тому, кто действительно пострадал в результате чрезвычайных обстоятельств, - добавил председатель НП "Национальный совет финансового рынка" Андрей Емелин. – Отрадно, что на сегодняшний день мы, как кажется, имеем уже понимание со стороны Минэкономразвития и Правительства о том, что данная мера в таком виде продлена быть не должна.По словам директора Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения Елены Довлатовой, поддерживать нужно малоимущие слои населения. Причем социальную поддержку нужно оказывать не за счет предприятий, а за счет бюджета."В результате моратория на банкротство сектор ЖКХ лишился средств, необходимых для подготовки к зиме: управляющие компании недосчитались трети выручки, а дебиторская задолженность выросла на 20%, – подчеркнула Довлатова. – И если на юрлиц можно оказывать хоть какое-то воздействие, то на физических лиц – нет. Мы в очередной раз столкнулись с тем, что нельзя просто так что-то выдернуть из работающей системы".Впрочем, система ЖКХ неоднородна в своей позиции по мораторию. Президент ассоциации АКОН Никита Чулочников считает, что без продления моратория на банкротство пострадают ТСЖ."Мы можем потерять такую форму управления многоквартирными домами как ТСЖ. В отличие от всех нас, коммерческих компаний, ТСЖ не имеют прибыли, поэтому риски у них заметно выше, - отметил Чулочников. – Мы считаем, что для малого и среднего бизнеса и ТСЖ необходимо продлить моратории на банкротство, но для тех компаний, у кого просроченная задолженность не превышает 50 тысяч рублей".В целом, эксперты сошлись во мнении, что распространение моратория на банкротства физических лиц уже нецелесообразно, так как в отсутствие адекватных мер по защите кредиторов от действий недобросовестных должников, эта мера способна привести к противоположному эффекту. Тем более, население на законодательном уровне сейчас достаточно защищено: действует и запрет на списание прожиточного минимума, и неприкосновенность социальных выплат; готовится закон о постоянно действующих кредитных каникулах.В заключении круглого стола модераторы сошлись во мнении, что пролонгация моратория целесообразна при условии соблюдения ряда аспектов. Необходимо устранить правовое неравенство кредиторов и должников, находящихся в привилегированном положении по отношению к лицам, которые рассчитывали на справедливое пополнение оборотных средств за счет взыскания с реальных должников по решению суда. Послабления, связанные с приостановлением мер исполнительного производства, должны носить точечный характер. Наконец, действие моратория должно ограничиться адресными мерами поддержки социально уязвимых компаний и граждан в критической ситуации. Важно понимать, что пролонгация должна осуществляться по заявлению должника с обязательным предоставлением с его стороны соответствующих доказательств, которые вполне могут быть регламентированы в упрощенной формеПартнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы