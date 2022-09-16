https://ria.ru/20220916/aviasoobschenie-1817276585.html

Запуск авиасообщения с Абхазией привлечет туристов, заявил Чернышенко

Запуск авиасообщения с Абхазией привлечет туристов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 16.09.2022

Запуск авиасообщения с Абхазией привлечет туристов, заявил Чернышенко

Запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией будет способствовать экономическому росту и привлечет в республику большое количество бизнесменов и... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:47

2022-09-16T14:47

2022-09-16T14:47

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией будет способствовать экономическому росту и привлечет в республику большое количество бизнесменов и туристов из России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Чернышенко провел рабочую встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания, основными темами обсуждения стали развитие туристической отрасли и двусторонней торговли.Вице-премьер отметил, что одним из ключевых вопросов в развитии туризма между двумя странами является логистика. По его словам, есть два бутылочных горлышка, первое - автомобильный пункт пропуска "Адлер". Его реконструкция предусмотрена госпрограммой "Развитие транспортной системы", работы планируется завершить в 2025 году. Планируется, что пропускная способность будет увеличена до 100 тысяч человек и 20 тысяч автомобилей в день."Второе – авиасообщение. Запланированы мероприятия по реконструкции сухумского аэропорта. Я думаю, регулярное авиасообщение будет способствовать экономическому росту и процветанию республики и привлечет большое количество бизнесменов и туристов не только из Краснодарского края и соседнего Сочи, но и со всей страны. Все предпосылки для этого есть", - сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба.Бжания отметил, что туристическая отрасль для Абхазии является ведущей, республика заинтересована в присутствии российских инвесторов."Большой потенциал представляет Абхазия в целом, в частности, Восточная Абхазия. Мы рассчитываем на то, что как только будет запущен аэропорт, в этих районах будет совершенно другая динамика жизни", - заявил он.Бжания добавил, что необходимо придать импульс и решению вопросов, связанных с расширением пропускной способности пункта пропуска "Псоу".

https://ria.ru/20220909/puteshestviya-1815478328.html

https://ria.ru/20220826/abkhaziya-1812254345.html

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дмитрий чернышенко, абхазия, россия, краснодарский край, аслан бжания, туризм, новости - туризм