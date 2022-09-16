https://ria.ru/20220916/aviasoobschenie-1817276585.html
Запуск авиасообщения с Абхазией привлечет туристов, заявил Чернышенко
Запуск авиасообщения с Абхазией привлечет туристов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 16.09.2022
Запуск авиасообщения с Абхазией привлечет туристов, заявил Чернышенко
Запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией будет способствовать экономическому росту и привлечет в республику большое количество бизнесменов и... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:47
2022-09-16T14:47
2022-09-16T14:47
туризм
дмитрий чернышенко
абхазия
россия
краснодарский край
аслан бжания
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796065802_0:0:2472:1390_1920x0_80_0_0_e1290e391c551e5b3c37873e85c0e8a3.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией будет способствовать экономическому росту и привлечет в республику большое количество бизнесменов и туристов из России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Чернышенко провел рабочую встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания, основными темами обсуждения стали развитие туристической отрасли и двусторонней торговли.Вице-премьер отметил, что одним из ключевых вопросов в развитии туризма между двумя странами является логистика. По его словам, есть два бутылочных горлышка, первое - автомобильный пункт пропуска "Адлер". Его реконструкция предусмотрена госпрограммой "Развитие транспортной системы", работы планируется завершить в 2025 году. Планируется, что пропускная способность будет увеличена до 100 тысяч человек и 20 тысяч автомобилей в день."Второе – авиасообщение. Запланированы мероприятия по реконструкции сухумского аэропорта. Я думаю, регулярное авиасообщение будет способствовать экономическому росту и процветанию республики и привлечет большое количество бизнесменов и туристов не только из Краснодарского края и соседнего Сочи, но и со всей страны. Все предпосылки для этого есть", - сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба.Бжания отметил, что туристическая отрасль для Абхазии является ведущей, республика заинтересована в присутствии российских инвесторов."Большой потенциал представляет Абхазия в целом, в частности, Восточная Абхазия. Мы рассчитываем на то, что как только будет запущен аэропорт, в этих районах будет совершенно другая динамика жизни", - заявил он.Бжания добавил, что необходимо придать импульс и решению вопросов, связанных с расширением пропускной способности пункта пропуска "Псоу".
https://ria.ru/20220909/puteshestviya-1815478328.html
https://ria.ru/20220826/abkhaziya-1812254345.html
абхазия
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796065802_0:0:2256:1692_1920x0_80_0_0_20820224c3c4b95bc1d6f4ca39e048e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, абхазия, россия, краснодарский край, аслан бжания, туризм, новости - туризм
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Абхазия, Россия, Краснодарский край, Аслан Бжания, Туризм, Новости - Туризм
Запуск авиасообщения с Абхазией привлечет туристов, заявил Чернышенко
Чернышенко: запуск авиасообщения между Россией и Абхазией привлечет туристов и бизнес
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией будет способствовать экономическому росту и привлечет в республику большое количество бизнесменов и туристов из России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко провел рабочую встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания
, основными темами обсуждения стали развитие туристической отрасли и двусторонней торговли.
Вице-премьер отметил, что одним из ключевых вопросов в развитии туризма между двумя странами является логистика. По его словам, есть два бутылочных горлышка, первое - автомобильный пункт пропуска "Адлер". Его реконструкция предусмотрена госпрограммой "Развитие транспортной системы", работы планируется завершить в 2025 году. Планируется, что пропускная способность будет увеличена до 100 тысяч человек и 20 тысяч автомобилей в день.
"Второе – авиасообщение. Запланированы мероприятия по реконструкции сухумского аэропорта. Я думаю, регулярное авиасообщение будет способствовать экономическому росту и процветанию республики и привлечет большое количество бизнесменов и туристов не только из Краснодарского края
и соседнего Сочи
, но и со всей страны. Все предпосылки для этого есть", - сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба.
Бжания отметил, что туристическая отрасль для Абхазии является ведущей, республика заинтересована в присутствии российских инвесторов.
"Большой потенциал представляет Абхазия в целом, в частности, Восточная Абхазия. Мы рассчитываем на то, что как только будет запущен аэропорт, в этих районах будет совершенно другая динамика жизни", - заявил он.
Бжания добавил, что необходимо придать импульс и решению вопросов, связанных с расширением пропускной способности пункта пропуска "Псоу".