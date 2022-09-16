Рейтинг@Mail.ru
В правительстве Армении заявили об информационной кампании против страны - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/armeniya-1817318854.html
В правительстве Армении заявили об информационной кампании против страны
В правительстве Армении заявили об информационной кампании против страны - РИА Новости, 16.09.2022
В правительстве Армении заявили об информационной кампании против страны
Власти Армении обращают внимание на начавшуюся информационную кампанию со стороны иностранных агентов, выдающих себя за оппозиционеров, направленную против... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:15
2022-09-16T16:15
в мире
никол пашинян
армения
азербайджан
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791717983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4d3d4c3fa0fd10030e7ef027fbe4d8f.jpg
ЕРЕВАН, 16 сен - РИА Новости. Власти Армении обращают внимание на начавшуюся информационную кампанию со стороны иностранных агентов, выдающих себя за оппозиционеров, направленную против властей страны, заявил в пятницу замглавы аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян, при этом он не стал называть страну, которая за этим стоит.Ранее организаторы митинга у здания парламента Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна предложили начать с утра пятницы акции протеста и забастовки.По его словам, в своем выступлении в парламенте 14 сентября премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван не предоставит коридор через территорию страны, что суверенная территория Армении - "красная линия", и что власти хотят подписать документ, который не будет противоречить госинтересам республики и благодаря которому Армения получит прочный мир и безопасность. Чахоян отметил, что речь идет "о будущем, документа на данный момент нет"."Вскоре после этих заявлений премьер-министра началась информационная диверсия со стороны иностранных элементов. Агенты, обслуживающие интересы других стран, пытаются поднять антиправительственную волну, требуя отставки премьер-министра...Они пытаются помешать решению властей сохранить суверенную территорию Армении, не дать коридор и установить прочный мир и безопасность в Армении с территорией площадью 29, 8 тысячи квадратных километров", - написал Чахоян в соцсетях.Он призвал читателей самим судить, о какой стране идет речь, "чьим интересам служат члены агентурной сети, действующие в Армении и за ее пределами, выдавая себя за оппозиционеров"."Очевидно, что лица, совершающие информационную диверсию, служат интересам страны, которая хочет снизить суверенитет Армении, предоставить ее международно признанную территорию и коридор Азербайджану, возможно, также установив контроль над этим коридором", - заявил Чахоян.Он также добавил, что подразделения Азербайджана, вторгшиеся на территорию Армении, должны уйти с суверенной территории страны.
https://ria.ru/20220916/armeniya-1817247079.html
https://ria.ru/20220916/ssha-1817144308.html
армения
азербайджан
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791717983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9f09104e8e5664aa9d465d41a984be1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван
В мире, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Ереван
16:15 16.09.2022
 
В правительстве Армении заявили об информационной кампании против страны

Власти Армении обратили внимание на начавшуюся информационную кампанию против республики

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкУчастники акции оппозиции у дома правительства в Ереване
Участники акции оппозиции у дома правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Участники акции оппозиции у дома правительства в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 сен - РИА Новости. Власти Армении обращают внимание на начавшуюся информационную кампанию со стороны иностранных агентов, выдающих себя за оппозиционеров, направленную против властей страны, заявил в пятницу замглавы аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян, при этом он не стал называть страну, которая за этим стоит.
Ранее организаторы митинга у здания парламента Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна предложили начать с утра пятницы акции протеста и забастовки.
По его словам, в своем выступлении в парламенте 14 сентября премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван не предоставит коридор через территорию страны, что суверенная территория Армении - "красная линия", и что власти хотят подписать документ, который не будет противоречить госинтересам республики и благодаря которому Армения получит прочный мир и безопасность. Чахоян отметил, что речь идет "о будущем, документа на данный момент нет".
"Вскоре после этих заявлений премьер-министра началась информационная диверсия со стороны иностранных элементов. Агенты, обслуживающие интересы других стран, пытаются поднять антиправительственную волну, требуя отставки премьер-министра...Они пытаются помешать решению властей сохранить суверенную территорию Армении, не дать коридор и установить прочный мир и безопасность в Армении с территорией площадью 29, 8 тысячи квадратных километров", - написал Чахоян в соцсетях.
Он призвал читателей самим судить, о какой стране идет речь, "чьим интересам служат члены агентурной сети, действующие в Армении и за ее пределами, выдавая себя за оппозиционеров".
"Очевидно, что лица, совершающие информационную диверсию, служат интересам страны, которая хочет снизить суверенитет Армении, предоставить ее международно признанную территорию и коридор Азербайджану, возможно, также установив контроль над этим коридором", - заявил Чахоян.
Он также добавил, что подразделения Азербайджана, вторгшиеся на территорию Армении, должны уйти с суверенной территории страны.

Читайте также:

 
В миреНикол ПашинянАрменияАзербайджанЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала