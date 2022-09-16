https://ria.ru/20220916/armeniya-1817318854.html

В правительстве Армении заявили об информационной кампании против страны

В правительстве Армении заявили об информационной кампании против страны - РИА Новости, 16.09.2022

В правительстве Армении заявили об информационной кампании против страны

Власти Армении обращают внимание на начавшуюся информационную кампанию со стороны иностранных агентов, выдающих себя за оппозиционеров, направленную против... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:15

2022-09-16T16:15

2022-09-16T16:15

в мире

никол пашинян

армения

азербайджан

ереван

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ЕРЕВАН, 16 сен - РИА Новости. Власти Армении обращают внимание на начавшуюся информационную кампанию со стороны иностранных агентов, выдающих себя за оппозиционеров, направленную против властей страны, заявил в пятницу замглавы аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян, при этом он не стал называть страну, которая за этим стоит.Ранее организаторы митинга у здания парламента Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна предложили начать с утра пятницы акции протеста и забастовки.По его словам, в своем выступлении в парламенте 14 сентября премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван не предоставит коридор через территорию страны, что суверенная территория Армении - "красная линия", и что власти хотят подписать документ, который не будет противоречить госинтересам республики и благодаря которому Армения получит прочный мир и безопасность. Чахоян отметил, что речь идет "о будущем, документа на данный момент нет"."Вскоре после этих заявлений премьер-министра началась информационная диверсия со стороны иностранных элементов. Агенты, обслуживающие интересы других стран, пытаются поднять антиправительственную волну, требуя отставки премьер-министра...Они пытаются помешать решению властей сохранить суверенную территорию Армении, не дать коридор и установить прочный мир и безопасность в Армении с территорией площадью 29, 8 тысячи квадратных километров", - написал Чахоян в соцсетях.Он призвал читателей самим судить, о какой стране идет речь, "чьим интересам служат члены агентурной сети, действующие в Армении и за ее пределами, выдавая себя за оппозиционеров"."Очевидно, что лица, совершающие информационную диверсию, служат интересам страны, которая хочет снизить суверенитет Армении, предоставить ее международно признанную территорию и коридор Азербайджану, возможно, также установив контроль над этим коридором", - заявил Чахоян.Он также добавил, что подразделения Азербайджана, вторгшиеся на территорию Армении, должны уйти с суверенной территории страны.

https://ria.ru/20220916/armeniya-1817247079.html

https://ria.ru/20220916/ssha-1817144308.html

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в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван