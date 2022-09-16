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Госдеп заявил о планах следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа - РИА Новости, 16.09.2022
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Госдеп заявил о планах следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа
Госдеп заявил о планах следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа - РИА Новости, 16.09.2022
Госдеп заявил о планах следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа
Власти США намерены "очень внимательно" следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа, заявил помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T03:52
2022-09-16T03:52
в мире
николас мадуро
сергей шойгу
россия
венесуэла
сша
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Власти США намерены "очень внимательно" следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа, заявил помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс.По его словам, Россия якобы распространяет в этих странах "негативное влияние". "Мы следим за этим очень внимательно и координируемся по этому поводу с нашими союзниками в регионе", - подчеркнул дипломат.В письменных показаниях к слушаниям Николс отметил, что США и Венесуэлу на протяжении почти 200 лет связывали отношения дружбы, однако сейчас правительство президента Николаса Мадуро "обращается к России, Китаю и Ирану в поисках экономического и политического партнерства". "Такое поведение приносит мало пользы народу Венесуэлы и несет угрозу региональной стабильности", - заявляет помощник госсекретаря США.В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что США стремятся нарастить влияние в Латинской Америке, пытаются втянуть страны региона в противостояние с Россией и Китаем и запускают антироссийские информационные кампании.
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в мире, николас мадуро, сергей шойгу, россия, венесуэла, сша, государственный департамент сша
В мире, Николас Мадуро, Сергей Шойгу, Россия, Венесуэла, США, Государственный департамент США
03:52 16.09.2022
 
Госдеп заявил о планах следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа

Госдеп заявил о планах "внимательно" следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Власти США намерены "очень внимательно" следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа, заявил помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс.
"Мы продолжим внимательно следить за шагами России и других акторов, особенно в Венесуэле и Никарагуа", - сказал Николс на слушаниях в сенате США.
По его словам, Россия якобы распространяет в этих странах "негативное влияние". "Мы следим за этим очень внимательно и координируемся по этому поводу с нашими союзниками в регионе", - подчеркнул дипломат.
В письменных показаниях к слушаниям Николс отметил, что США и Венесуэлу на протяжении почти 200 лет связывали отношения дружбы, однако сейчас правительство президента Николаса Мадуро "обращается к России, Китаю и Ирану в поисках экономического и политического партнерства". "Такое поведение приносит мало пользы народу Венесуэлы и несет угрозу региональной стабильности", - заявляет помощник госсекретаря США.
В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что США стремятся нарастить влияние в Латинской Америке, пытаются втянуть страны региона в противостояние с Россией и Китаем и запускают антироссийские информационные кампании.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 21:06
В Госдепе заявили, что дальше санкции против России будут "только хуже"
 
В миреНиколас МадуроСергей ШойгуРоссияВенесуэлаСШАГосударственный департамент США
 
 
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