https://ria.ru/20220916/amerika-1817149110.html

Госдеп заявил о планах следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа

Госдеп заявил о планах следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа - РИА Новости, 16.09.2022

Госдеп заявил о планах следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа

Власти США намерены "очень внимательно" следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа, заявил помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T03:52

2022-09-16T03:52

2022-09-16T03:52

в мире

николас мадуро

сергей шойгу

россия

венесуэла

сша

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Власти США намерены "очень внимательно" следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа, заявил помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс.По его словам, Россия якобы распространяет в этих странах "негативное влияние". "Мы следим за этим очень внимательно и координируемся по этому поводу с нашими союзниками в регионе", - подчеркнул дипломат.В письменных показаниях к слушаниям Николс отметил, что США и Венесуэлу на протяжении почти 200 лет связывали отношения дружбы, однако сейчас правительство президента Николаса Мадуро "обращается к России, Китаю и Ирану в поисках экономического и политического партнерства". "Такое поведение приносит мало пользы народу Венесуэлы и несет угрозу региональной стабильности", - заявляет помощник госсекретаря США.В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что США стремятся нарастить влияние в Латинской Америке, пытаются втянуть страны региона в противостояние с Россией и Китаем и запускают антироссийские информационные кампании.

https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815784091.html

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в мире, николас мадуро, сергей шойгу, россия, венесуэла, сша, государственный департамент сша