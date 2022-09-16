Госдеп заявил о планах следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа
Госдеп заявил о планах "внимательно" следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Власти США намерены "очень внимательно" следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа, заявил помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс.
"Мы продолжим внимательно следить за шагами России и других акторов, особенно в Венесуэле и Никарагуа", - сказал Николс на слушаниях в сенате США.
По его словам, Россия якобы распространяет в этих странах "негативное влияние". "Мы следим за этим очень внимательно и координируемся по этому поводу с нашими союзниками в регионе", - подчеркнул дипломат.
В письменных показаниях к слушаниям Николс отметил, что США и Венесуэлу на протяжении почти 200 лет связывали отношения дружбы, однако сейчас правительство президента Николаса Мадуро "обращается к России, Китаю и Ирану в поисках экономического и политического партнерства". "Такое поведение приносит мало пользы народу Венесуэлы и несет угрозу региональной стабильности", - заявляет помощник госсекретаря США.
В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что США стремятся нарастить влияние в Латинской Америке, пытаются втянуть страны региона в противостояние с Россией и Китаем и запускают антироссийские информационные кампании.