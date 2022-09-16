https://ria.ru/20220916/altay-1817183555.html

На Алтае для нужд соцсферы заготовили двести тысяч тонн угля

На Алтае для нужд соцсферы заготовили двести тысяч тонн угля - РИА Новости, 16.09.2022

На Алтае для нужд соцсферы заготовили двести тысяч тонн угля

Двести тысяч тонн угля заготовлено в Алтайском крае для нужд социальной сферы, это в полтора раза больше норматива, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:40

2022-09-16T10:40

2022-09-16T10:40

алтайский край

алтайский край

жкх

виктор томенко

общество

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БАРНАУЛ, 16 сен - РИА Новости. Двести тысяч тонн угля заготовлено в Алтайском крае для нужд социальной сферы, это в полтора раза больше норматива, сообщает пресс-служба регионального правительства."В преддверии отопительного сезона в Алтайском крае для нужд социальной сферы заготовлено 200 тысяч тонн угля – в полтора раза выше нормативного запаса. Об этом сообщил… министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилёв. В этом году более чем в два раза вырос объем угля, приобретенного Алтайским краем за счет процедур совместных торгов", - говорится в сообщении.Если в прошлом году благодаря таким закупкам в край поступило порядка 126 тысяч тонн топлива, то в этом году приобретено 269 тысяч тонн. Всего проведено 7 процедур совместных торгов, в них приняло участие более 400 заказчиков."Более чем в два раза мы увеличили объемы угля, приобретаемого на совместных торгах. А это значит, что такие заказы выполняют крупные поставщики, и поставляют топливо сразу для многих покупателей – государственных и муниципальных заказчиков, а также муниципальных предприятий", - заявил губернатор Виктор Томенко.За счет совместных торгов топливом обеспечены социальные объекты краевого и муниципального уровня, также формируется 45-суточный муниципальный запас топлива. По словам Гилева, в крае в этом году подготовлены значительные запасы угля, которые позволят беспроблемно войти в отопительный период."В регион доставлено и уже находится на площадках для хранения порядка 200 тысяч тонн угля, то есть в полтора раза больше установленного для муниципалитетов нормативного запаса. Продолжается формирование краевого резерва топлива.При этом, по оценке регионального Минстроя, жители края для собственных нужд приобрели порядка 470 тысяч тонн угля, то есть примерно половину от среднегодовой потребности в твердом топливе", - уточняет пресс-служба.Органы социальной защиты по поручению губернатора продолжают информировать жителей края о возможности получения выплат в связи с приобретением твердого топлива, также выплачивают компенсации за дрова."В этом году по решению губернатора выделен миллиард рублей для качественной подготовки Алтайского края к зиме, в том числе на закупку топлива для социальных учреждений", - уточняют пресс-служба.

https://ria.ru/20220915/ugol-1816892963.html

https://ria.ru/20220728/ugol-1805579703.html

https://ria.ru/20220106/ugol-1766707926.html

алтайский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

алтайский край, жкх, виктор томенко, общество