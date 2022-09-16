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Путин выразил надежду на запуск АЭС "Аккую" в 2023 году - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин выразил надежду на запуск АЭС "Аккую" в 2023 году
Путин выразил надежду на запуск АЭС "Аккую" в 2023 году - РИА Новости, 16.09.2022
Путин выразил надежду на запуск АЭС "Аккую" в 2023 году
Все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую" закрыты, подписаны окончательные документы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:29
2022-09-16T17:37
аэс "аккую"
владимир путин
турция
россия
в мире
шос
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую" закрыты, подписаны окончательные документы, заявил президент РФ Владимир Путин."Были определенные там вопросы, связанные с организацией самого процесса строительства. Насколько мне известно все эти вопросы закрыты. Вчера были подписаны окончательные документы, урегулирующие все отношения между сторонами этой большой грандиозной стройки", - сказал российский лидер."Мне бы очень хотелось, чтобы первый блок так, как мы с вами и договаривались, был запущен в срок - в 2023 году, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики", - добавил он.
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аэс "аккую", владимир путин, турция, россия, в мире, шос, саммит шос в самарканде
АЭС "Аккую", Владимир Путин, Турция, Россия, В мире, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
17:29 16.09.2022 (обновлено: 17:37 16.09.2022)
 
Путин выразил надежду на запуск АЭС "Аккую" в 2023 году

Путин заявил, что все вопросы по АЭС "Аккую" закрыты, подписаны окончательные документы

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в медиабанкСтроительная площадка АЭС "Аккую" госкорпорации "Росатом" в турецкой провинции Мерсин
Строительная площадка АЭС Аккую госкорпорации Росатом в турецкой провинции Мерсин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Туран Салджы
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Строительная площадка АЭС "Аккую" госкорпорации "Росатом" в турецкой провинции Мерсин. Архивное фото
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую" закрыты, подписаны окончательные документы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Были определенные там вопросы, связанные с организацией самого процесса строительства. Насколько мне известно все эти вопросы закрыты. Вчера были подписаны окончательные документы, урегулирующие все отношения между сторонами этой большой грандиозной стройки", - сказал российский лидер.
"Мне бы очень хотелось, чтобы первый блок так, как мы с вами и договаривались, был запущен в срок - в 2023 году, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики", - добавил он.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 21:18
СМИ: бывший подрядчик АЭС "Аккую" может подать в суд на "Росатом"
 
АЭС "Аккую"Владимир ПутинТурцияРоссияВ миреШОССаммит ШОС в Самарканде
 
 
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