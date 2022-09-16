https://ria.ru/20220916/akkuyu-1817363191.html

Путин выразил надежду на запуск АЭС "Аккую" в 2023 году

Путин выразил надежду на запуск АЭС "Аккую" в 2023 году - РИА Новости, 16.09.2022

Путин выразил надежду на запуск АЭС "Аккую" в 2023 году

Все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую" закрыты, подписаны окончательные документы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:29

2022-09-16T17:29

2022-09-16T17:37

аэс "аккую"

владимир путин

турция

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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую" закрыты, подписаны окончательные документы, заявил президент РФ Владимир Путин."Были определенные там вопросы, связанные с организацией самого процесса строительства. Насколько мне известно все эти вопросы закрыты. Вчера были подписаны окончательные документы, урегулирующие все отношения между сторонами этой большой грандиозной стройки", - сказал российский лидер."Мне бы очень хотелось, чтобы первый блок так, как мы с вами и договаривались, был запущен в срок - в 2023 году, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики", - добавил он.

https://ria.ru/20220801/sud-1806536511.html

турция

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аэс "аккую", владимир путин, турция, россия, в мире, шос, саммит шос в самарканде