https://ria.ru/20220916/akkuyu-1817363191.html
Путин выразил надежду на запуск АЭС "Аккую" в 2023 году
Путин выразил надежду на запуск АЭС "Аккую" в 2023 году - РИА Новости, 16.09.2022
Путин выразил надежду на запуск АЭС "Аккую" в 2023 году
Все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую" закрыты, подписаны окончательные документы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:29
2022-09-16T17:29
2022-09-16T17:37
аэс "аккую"
владимир путин
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую" закрыты, подписаны окончательные документы, заявил президент РФ Владимир Путин."Были определенные там вопросы, связанные с организацией самого процесса строительства. Насколько мне известно все эти вопросы закрыты. Вчера были подписаны окончательные документы, урегулирующие все отношения между сторонами этой большой грандиозной стройки", - сказал российский лидер."Мне бы очень хотелось, чтобы первый блок так, как мы с вами и договаривались, был запущен в срок - в 2023 году, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики", - добавил он.
https://ria.ru/20220801/sud-1806536511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэс "аккую", владимир путин, турция, россия, в мире, шос, саммит шос в самарканде
АЭС "Аккую", Владимир Путин, Турция, Россия, В мире, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
17:29 16.09.2022 (обновлено: 17:37 16.09.2022)
Путин выразил надежду на запуск АЭС "Аккую" в 2023 году
Путин заявил, что все вопросы по АЭС "Аккую" закрыты, подписаны окончательные документы
САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую" закрыты, подписаны окончательные документы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Были определенные там вопросы, связанные с организацией самого процесса строительства. Насколько мне известно все эти вопросы закрыты. Вчера были подписаны окончательные документы, урегулирующие все отношения между сторонами этой большой грандиозной стройки", - сказал российский лидер.
"Мне бы очень хотелось, чтобы первый блок так, как мы с вами и договаривались, был запущен в срок - в 2023 году, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики", - добавил он.