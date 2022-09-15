https://ria.ru/20220915/zelenskiy-1817041973.html

Зеленский заявил о встрече с представителями западных аналитических центров

Зеленский заявил о встрече с представителями западных аналитических центров - РИА Новости, 15.09.2022

Зеленский заявил о встрече с представителями западных аналитических центров

Владимир Зеленский заявил в четверг, что встретился в Киеве с представителями аналитических центров США и Европы, напомнил о необходимости усиливать оборонную... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:49

2022-09-15T16:49

2022-09-15T16:49

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владимир зеленский

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что встретился в Киеве с представителями аналитических центров США и Европы, напомнил о необходимости усиливать оборонную поддержку Украины."Провел встречу с представителями аналитических центров Европы и Соединенных Штатов Америки… Считаю, что важно не уменьшать давление на оккупантов в вопросах демилитаризации Запорожской АЭС, усиливать оборонную поддержку Украины, в частности системами ПВО, и все-таки признать Россию государством–спонсором терроризма", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.Белый дом ранее заявил, что администрация приняла окончательное решение не придавать РФ статус государства-спонсора терроризма.В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.

https://ria.ru/20220915/zelenskiy-1816875258.html

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европа

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россия, европа, украина, владимир зеленский, мария захарова, запорожская аэс, telegram (приложение), ситуация в днр и лнр, в мире