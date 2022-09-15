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В Сети обратили внимание на одну особенность нового короля Британии
В Сети обратили внимание на одну особенность нового короля Британии - РИА Новости, 15.09.2022
В Сети обратили внимание на одну особенность нового короля Британии
Пальцы короля Карла III стали предметом для обсуждения в социальных сетях, пишет New York Post. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T02:41
2022-09-15T02:41
2022-09-15T09:50
в мире
елизавета ii
великобритания
карл iii
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пальцы короля Карла III стали предметом для обсуждения в социальных сетях, пишет New York Post.Так, пользователи обратили внимание на то, что у нового короля необычайно полные пальцы красноватого оттенка, похожие на сосиски."Кто сможет снять кольцо с этого пальца, станет следующим королем. Как Артур с мечом в камне", — пошутил один из комментаторов."Пальцы выглядят так, будто только и ждут, чтобы взорваться", — добавил другой.Но большинство пользователей озаботились состоянием здоровья монарха."Это должно быть больно. Движения его пальцев сильно ограничены", — отметил один из пользователей."Очень похоже на ревматоидный артрит", — полагает другой.Врач Гарет Най в беседе с Daily Star предположил, что краснота и припухлость пальцев связаны с тем, что в тканях организма может скапливается жидкость. При этом издание The Mirror напомнило, что "пальцы-сосиски" были у Карла III чуть ли не с самого рождения.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии на 97-м году жизни. Принц Чарльз стал королем Карлом III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, великобритания, карл iii
В мире, Елизавета II, Великобритания, Карл III
02:41 15.09.2022 (обновлено: 09:50 15.09.2022)
В Сети обратили внимание на одну особенность нового короля Британии
Пользователей Сети озаботило состояние пальцев нового короля Британии Карла III
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Пальцы короля Карла III стали предметом для обсуждения в социальных сетях, пишет
New York Post.
Так, пользователи обратили внимание на то, что у нового короля необычайно полные пальцы красноватого оттенка, похожие на сосиски.
"Кто сможет снять кольцо с этого пальца, станет следующим королем. Как Артур с мечом в камне", — пошутил один из комментаторов.
"Пальцы выглядят так, будто только и ждут, чтобы взорваться", — добавил другой.
Но большинство пользователей озаботились состоянием здоровья монарха.
"Это должно быть больно. Движения его пальцев сильно ограничены", — отметил один из пользователей.
"Очень похоже на ревматоидный артрит", — полагает другой.
Врач Гарет Най в беседе с Daily Star
предположил, что краснота и припухлость пальцев связаны с тем, что в тканях организма может скапливается жидкость. При этом издание The Mirror
напомнило, что "пальцы-сосиски" были у Карла III чуть ли не с самого рождения.
Королева Великобритании Елизавета II
, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии
на 97-м году жизни. Принц Чарльз стал королем Карлом III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.