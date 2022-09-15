https://ria.ru/20220915/zdorove-1816875445.html

В Сети обратили внимание на одну особенность нового короля Британии

В Сети обратили внимание на одну особенность нового короля Британии - РИА Новости, 15.09.2022

В Сети обратили внимание на одну особенность нового короля Британии

Пальцы короля Карла III стали предметом для обсуждения в социальных сетях, пишет New York Post. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T02:41

2022-09-15T02:41

2022-09-15T09:50

в мире

елизавета ii

великобритания

карл iii

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пальцы короля Карла III стали предметом для обсуждения в социальных сетях, пишет New York Post.Так, пользователи обратили внимание на то, что у нового короля необычайно полные пальцы красноватого оттенка, похожие на сосиски."Кто сможет снять кольцо с этого пальца, станет следующим королем. Как Артур с мечом в камне", — пошутил один из комментаторов."Пальцы выглядят так, будто только и ждут, чтобы взорваться", — добавил другой.Но большинство пользователей озаботились состоянием здоровья монарха."Это должно быть больно. Движения его пальцев сильно ограничены", — отметил один из пользователей."Очень похоже на ревматоидный артрит", — полагает другой.Врач Гарет Най в беседе с Daily Star предположил, что краснота и припухлость пальцев связаны с тем, что в тканях организма может скапливается жидкость. При этом издание The Mirror напомнило, что "пальцы-сосиски" были у Карла III чуть ли не с самого рождения.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии на 97-м году жизни. Принц Чарльз стал королем Карлом III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220914/karl-1816620916.html

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в мире, елизавета ii, великобритания, карл iii