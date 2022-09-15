https://ria.ru/20220915/zaes-1817025693.html
Глава "Росатома" считает, что ЗАЭС может не работать сколь угодно долго
Глава "Росатома" считает, что ЗАЭС может не работать сколь угодно долго - РИА Новости, 15.09.2022
Глава "Росатома" считает, что ЗАЭС может не работать сколь угодно долго
Запорожская АЭС может находиться в нерабочем состоянии сколь угодно долго, сейчас она обеспечивается электроэнергией для собственных нужд, заявил генеральный... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:02
2022-09-15T16:02
2022-09-15T16:02
в мире
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
украина
запорожская аэс
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Запорожская АЭС может находиться в нерабочем состоянии сколь угодно долго, сейчас она обеспечивается электроэнергией для собственных нужд, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, видеокомментарий которого размещен на сайте газеты "Известия"."Да сколько угодно", - так он ответил на вопрос, сколько ЗАЭС может простоять, не вырабатывая электроэнергию.По словам Лихачева, на Запорожской АЭС эксплуатируются хорошо известные российским атомщикам энергоблоки ВВЭР-1000, построенные советскими специалистами. "Мы имеем опыт управления такими блоками, кое-что там украинские специалисты модернизировали, но вся физика этого процесса понятна", - сказал он. "Принципиально важным является наличие электроэнергии на собственные нужды," - подчеркнул Лихачев.Работающая станция часть электричества отдавала, в том числе, для охлаждения активных зон реакторов и бассейнов выдержки ядерного топлива, сейчас ЗАЭС запитана по одной из резервных линий, добавил глава "Росатома". "С учетом крайне сложной, напряженной ситуации мы оцениваем вопросы безопасности как удовлетворительные", - резюмировал Лихачев.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет. Решение принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станция, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220913/zaes-1816601710.html
https://ria.ru/20220912/elektroenergiya-1816228646.html
https://ria.ru/20220907/putin-1815145957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, украина, запорожская аэс, запорожская область, ситуация в днр и лнр
В мире, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Украина, Запорожская АЭС, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава "Росатома" считает, что ЗАЭС может не работать сколь угодно долго
Глава "Росатома" Лихачев: ЗАЭС может находиться на консервации сколь угодно долго
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Запорожская АЭС может находиться в нерабочем состоянии сколь угодно долго, сейчас она обеспечивается электроэнергией для собственных нужд, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, видеокомментарий которого размещен на сайте газеты "Известия".
"Да сколько угодно", - так он ответил на вопрос, сколько ЗАЭС может простоять, не вырабатывая электроэнергию.
По словам Лихачева, на Запорожской АЭС
эксплуатируются хорошо известные российским атомщикам энергоблоки ВВЭР-1000
, построенные советскими специалистами. "Мы имеем опыт управления такими блоками, кое-что там украинские специалисты модернизировали, но вся физика этого процесса понятна", - сказал он. "Принципиально важным является наличие электроэнергии на собственные нужды," - подчеркнул Лихачев.
Работающая станция часть электричества отдавала, в том числе, для охлаждения активных зон реакторов и бассейнов выдержки ядерного топлива, сейчас ЗАЭС запитана по одной из резервных линий, добавил глава "Росатома". "С учетом крайне сложной, напряженной ситуации мы оцениваем вопросы безопасности как удовлетворительные", - резюмировал Лихачев.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет. Решение принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станция, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ
подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.