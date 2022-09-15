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В Запорожской области задержали подозреваемого в корректировке огня - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Запорожской области задержали подозреваемого в корректировке огня
В Запорожской области задержали подозреваемого в корректировке огня - РИА Новости, 15.09.2022
В Запорожской области задержали подозреваемого в корректировке огня
Силовики задержали подозреваемого в корректировке огня украинских войск по населенным пунктам Запорожской области, сообщило МВД региона. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:20
2022-09-15T13:20
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого в корректировке огня украинских войск по населенным пунктам Запорожской области, сообщило МВД региона."Сотрудники уголовного розыска Васильевского района, при поддержке других силовых ведомств задержали подозреваемого в диверсионной деятельности, связанной с корректировкой артиллерийских ударов по населенным пунктам в Каменско-Днепровском районе", - говорится в сообщении МВД области.Уточняется, что задержанный сознался в содеянном, проводится проверка на установление предполагаемых его сообщников.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220909/zaporozhe-1815626079.html
запорожская область
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запорожская область, херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Херсон
13:20 15.09.2022
 
В Запорожской области задержали подозреваемого в корректировке огня

В Запорожской области задержали подозреваемого в корректировке огня по населенным пунктам

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии
Военнослужащий Росгвардии - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого в корректировке огня украинских войск по населенным пунктам Запорожской области, сообщило МВД региона.
"Сотрудники уголовного розыска Васильевского района, при поддержке других силовых ведомств задержали подозреваемого в диверсионной деятельности, связанной с корректировкой артиллерийских ударов по населенным пунктам в Каменско-Днепровском районе", - говорится в сообщении МВД области.
Уточняется, что задержанный сознался в содеянном, проводится проверка на установление предполагаемых его сообщников.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Военнослужащий ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 12:55Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьХерсон
 
 
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