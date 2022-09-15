https://ria.ru/20220915/zaderzhanie-1816968481.html

В Запорожской области задержали подозреваемого в корректировке огня

В Запорожской области задержали подозреваемого в корректировке огня - РИА Новости, 15.09.2022

В Запорожской области задержали подозреваемого в корректировке огня

Силовики задержали подозреваемого в корректировке огня украинских войск по населенным пунктам Запорожской области, сообщило МВД региона. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:20

2022-09-15T13:20

2022-09-15T13:20

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого в корректировке огня украинских войск по населенным пунктам Запорожской области, сообщило МВД региона."Сотрудники уголовного розыска Васильевского района, при поддержке других силовых ведомств задержали подозреваемого в диверсионной деятельности, связанной с корректировкой артиллерийских ударов по населенным пунктам в Каменско-Днепровском районе", - говорится в сообщении МВД области.Уточняется, что задержанный сознался в содеянном, проводится проверка на установление предполагаемых его сообщников.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220909/zaporozhe-1815626079.html

запорожская область

херсонская область

херсон

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, херсонская область , херсон