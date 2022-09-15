https://ria.ru/20220915/zaderzhanie-1816905454.html

В Тамбовской области задержали врио главы управления здравоохранения

В Тамбовской области задержали врио главы управления здравоохранения - РИА Новости, 15.09.2022

В Тамбовской области задержали врио главы управления здравоохранения

Врио главы управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина задержана в рамках расследования произошедшего в 2019 году ДТП, участником которого... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:53

2022-09-15T09:53

2022-09-15T10:48

тамбовская область

происшествия

россия

мичуринск

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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Врио главы управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина задержана в рамках расследования произошедшего в 2019 году ДТП, участником которого был сын бизнесмена, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона."Следственные действия связаны с уголовным делом, возбужденным в 2019 году. Силовиков заинтересовали действия некоторых сотрудников управления здравоохранения, связанные с осуществлением экспертизы в отношении подозреваемого. Начальник управления здравоохранения региона Марина Лапочкина задержана на 48 часов", — заявил источник.Администрация региона сообщает, что следователи УМВД России по Тамбовской области провели обыски в здании управления здравоохранения. "Им оказана необходимое содействие в проводимых мероприятиях. Глава региона был заранее предупреждён и в курсе ситуации", — добавили в управлении информполитики области.РИА Новости пока не удалось получить комментарий полиции.В том ДТП, произошедшем в Мичуринске в декабре 2019 года, сын местного бизнесмена Михаила Корнева не справился с управлением снегоболотохода, в результате чего погиб пассажир транспортного средства. По информации издания "Коммерсант", Лапочкина, предположительно, оказала давление на врачей областной и районных больниц, чтобы скрыть факт опьянения Кирилла Корнева в момент происшествия.

https://ria.ru/20220911/ugon-1815950951.html

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мичуринск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тамбовская область, происшествия, россия, мичуринск