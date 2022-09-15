09:53 15.09.2022 (обновлено: 10:48 15.09.2022)
В Тамбовской области задержали врио главы управления здравоохранения
Врио главы минздрава Тамбовской области задержали по делу об экспертизе после ДТП
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Врио главы управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина задержана в рамках расследования произошедшего в 2019 году ДТП, участником которого был сын бизнесмена, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона.
"Следственные действия связаны с уголовным делом, возбужденным в 2019 году. Силовиков заинтересовали действия некоторых сотрудников управления здравоохранения, связанные с осуществлением экспертизы в отношении подозреваемого. Начальник управления здравоохранения региона Марина Лапочкина задержана на 48 часов", — заявил источник.
Администрация региона сообщает, что следователи УМВД России по Тамбовской области провели обыски в здании управления здравоохранения. "Им оказана необходимое содействие в проводимых мероприятиях. Глава региона был заранее предупреждён и в курсе ситуации", — добавили в управлении информполитики области.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий полиции.
В том ДТП, произошедшем в Мичуринске в декабре 2019 года, сын местного бизнесмена Михаила Корнева не справился с управлением снегоболотохода, в результате чего погиб пассажир транспортного средства. По информации издания "Коммерсант", Лапочкина, предположительно, оказала давление на врачей областной и районных больниц, чтобы скрыть факт опьянения Кирилла Корнева в момент происшествия.
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