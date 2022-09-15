Глава ЮНИСЕФ назвала важным вопрос с включением детей в базу "Миротворца"
Глава ЮНИСЕФ Рассел назвала важным вопрос с включением детей в базу "Миротворца"
© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Логотип ЮНИСЕФ. Архивное фото
ООН, 15 сен - РИА Новости. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел назвала важным вопрос, касающийся ситуации с включением личных данных детей в базу скандально известного сайта "Миротворец".
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что ООН и ЮНИСЕФ никак не отреагировали на призыв России осудить деятельность сайта "Миротворец", в базу которого включены личные данные детей. По его словам, с октября 2021 года Россия неоднократно публично и по дипломатическим каналам призывала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обратить внимание на противоправную деятельность украинского националистического сайта "Миротворец", на котором публикуются персональные данные неугодных Киеву граждан, в том числе несовершеннолетних. На настоящий момент на указанном ресурсе размещена личная информация, включая домашние адреса, как минимум 327 детей.
Отвечая на брифинге на вопрос РИА Новости, почему ЮНИСЕФ игнорирует вопрос о включении 327 детей базу "Миротворца", Рассел сказала: "Это важный вопрос. Мы в курсе... и будем рады предоставить вам дополнительную информацию".
Ранее Полянский отмечал, что большое разочарование и психологическая травма для детей, преследуемых украинскими националистами, "осознавать, что Детский фонд ООН явно уклоняется от ответственности по политическим причинам, таким образом, занимая сторону тех, кто готов игнорировать все преступления Украины по геополитическим причинам".