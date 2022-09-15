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Токио направил протест КНР из-за захода корабля китайских ВМС в воды Японии - РИА Новости, 15.09.2022
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Токио направил протест КНР из-за захода корабля китайских ВМС в воды Японии
Токио направил протест КНР из-за захода корабля китайских ВМС в воды Японии - РИА Новости, 15.09.2022
Токио направил протест КНР из-за захода корабля китайских ВМС в воды Японии
Правительство Японии заявило протест Китаю из-за прохода корабля ВМС КНР через японские территориальные воды в районе префектуры Кагосима, сообщило агентство... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:06
2022-09-15T10:06
в мире
япония
китай
вмс китая
министерство обороны японии
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ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Правительство Японии заявило протест Китаю из-за прохода корабля ВМС КНР через японские территориальные воды в районе префектуры Кагосима, сообщило агентство Киодо.Согласно данным министерства обороны Японии, корабль китайских ВМС, который относится к классу исследовательских, вошел в японские территориальные воды около 7 утра по местному времени (01.00 мск) к югу от острова Якусима в префектуре Кагосима. Судно покинуло территориальные воды Японии в 10.52 по местному времени (04.52 мск).Передвижение корабля ВМС Китая отслеживал патрульный самолет сил самообороны Японии P-1, а также эсминец класса "Инадзума".
https://ria.ru/20220804/protest-1807241351.html
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в мире, япония, китай, вмс китая, министерство обороны японии
В мире, Япония, Китай, ВМС Китая, Министерство обороны Японии
10:06 15.09.2022
 
Токио направил протест КНР из-за захода корабля китайских ВМС в воды Японии

Киодо: правительство Японии направило протест Китаю из-за прохода корабля ВМС КНР

© AP Photo / Koji UedaКорабли ВМС Японии
Корабли ВМС Японии - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Koji Ueda
Корабли ВМС Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Правительство Японии заявило протест Китаю из-за прохода корабля ВМС КНР через японские территориальные воды в районе префектуры Кагосима, сообщило агентство Киодо.
Согласно данным министерства обороны Японии, корабль китайских ВМС, который относится к классу исследовательских, вошел в японские территориальные воды около 7 утра по местному времени (01.00 мск) к югу от острова Якусима в префектуре Кагосима. Судно покинуло территориальные воды Японии в 10.52 по местному времени (04.52 мск).
Передвижение корабля ВМС Китая отслеживал патрульный самолет сил самообороны Японии P-1, а также эсминец класса "Инадзума".
Силуэт мужчины на фоне трансляции запуска ракеты, Пекин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Япония заявила протест Китаю из-за падения его ракет
 
В миреЯпонияКитайВМС КитаяМинистерство обороны Японии
 
 
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