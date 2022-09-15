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Токио направил протест КНР из-за захода корабля китайских ВМС в воды Японии

Токио направил протест КНР из-за захода корабля китайских ВМС в воды Японии - РИА Новости, 15.09.2022

Токио направил протест КНР из-за захода корабля китайских ВМС в воды Японии

Правительство Японии заявило протест Китаю из-за прохода корабля ВМС КНР через японские территориальные воды в районе префектуры Кагосима, сообщило агентство... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:06

2022-09-15T10:06

2022-09-15T10:06

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министерство обороны японии

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ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Правительство Японии заявило протест Китаю из-за прохода корабля ВМС КНР через японские территориальные воды в районе префектуры Кагосима, сообщило агентство Киодо.Согласно данным министерства обороны Японии, корабль китайских ВМС, который относится к классу исследовательских, вошел в японские территориальные воды около 7 утра по местному времени (01.00 мск) к югу от острова Якусима в префектуре Кагосима. Судно покинуло территориальные воды Японии в 10.52 по местному времени (04.52 мск).Передвижение корабля ВМС Китая отслеживал патрульный самолет сил самообороны Японии P-1, а также эсминец класса "Инадзума".

https://ria.ru/20220804/protest-1807241351.html

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в мире, япония, китай, вмс китая, министерство обороны японии