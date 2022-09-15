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В Пентагоне заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии - РИА Новости, 15.09.2022
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В Пентагоне заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии
В Пентагоне заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии - РИА Новости, 15.09.2022
В Пентагоне заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии
Соединенные Штаты намерены обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала, заявил министр обороны... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T01:58
2022-09-15T05:29
в мире
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала, заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с главой минобороны Японии Ясукадзу Хамада, сообщили в Пентагоне.В рамках встречи глава Пентагона обсудил действия Китая в отношении Тайваня и вблизи границ Японии назвав их "агрессивными" и "провокационными", а также военные действия на Украине."Наш ответ совместно с Японией, а также другими союзниками и партнерами остается ответственным, уверенным и решительным", - заявил Остин.Глава Пентагона также сообщил о желании США усилить военное сотрудничество с Японией, назвав альянс двух стран "краеугольным камнем" в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.
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в мире, ллойд остин, япония, сша
В мире, Ллойд Остин, Япония, США
01:58 15.09.2022 (обновлено: 05:29 15.09.2022)
 
В Пентагоне заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии

Глава Пентагона Остин: США готовы защищать Японию с использованием ядерного потенциала

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала, заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с главой минобороны Японии Ясукадзу Хамада, сообщили в Пентагоне.

"Остин подчеркнул готовность Америки защищать Японию с использованием "всего арсенала наших традиционных (вооружений) и ядерных возможностей", - сказано в заявлении.

В рамках встречи глава Пентагона обсудил действия Китая в отношении Тайваня и вблизи границ Японии назвав их "агрессивными" и "провокационными", а также военные действия на Украине.
"Наш ответ совместно с Японией, а также другими союзниками и партнерами остается ответственным, уверенным и решительным", - заявил Остин.
Глава Пентагона также сообщил о желании США усилить военное сотрудничество с Японией, назвав альянс двух стран "краеугольным камнем" в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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США подталкивают Японию к отказу от военных ограничений, считает Захарова
 
В миреЛлойд ОстинЯпонияСША
 
 
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