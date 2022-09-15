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В Пентагоне заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии
В Пентагоне заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии - РИА Новости, 15.09.2022
В Пентагоне заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии
Соединенные Штаты намерены обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала, заявил министр обороны... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T01:58
2022-09-15T01:58
2022-09-15T05:29
в мире
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала, заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с главой минобороны Японии Ясукадзу Хамада, сообщили в Пентагоне.В рамках встречи глава Пентагона обсудил действия Китая в отношении Тайваня и вблизи границ Японии назвав их "агрессивными" и "провокационными", а также военные действия на Украине."Наш ответ совместно с Японией, а также другими союзниками и партнерами остается ответственным, уверенным и решительным", - заявил Остин.Глава Пентагона также сообщил о желании США усилить военное сотрудничество с Японией, назвав альянс двух стран "краеугольным камнем" в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/zakharova-1812526507.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ллойд остин, япония, сша
В мире, Ллойд Остин, Япония, США
01:58 15.09.2022 (обновлено: 05:29 15.09.2022)
В Пентагоне заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии
Глава Пентагона Остин: США готовы защищать Японию с использованием ядерного потенциала