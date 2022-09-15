https://ria.ru/20220915/yaponiya-1816874075.html

В Пентагоне заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии

В Пентагоне заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии - РИА Новости, 15.09.2022

В Пентагоне заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии

Соединенные Штаты намерены обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала, заявил министр обороны... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T01:58

2022-09-15T01:58

2022-09-15T05:29

в мире

ллойд остин

япония

сша

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала, заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с главой минобороны Японии Ясукадзу Хамада, сообщили в Пентагоне.В рамках встречи глава Пентагона обсудил действия Китая в отношении Тайваня и вблизи границ Японии назвав их "агрессивными" и "провокационными", а также военные действия на Украине."Наш ответ совместно с Японией, а также другими союзниками и партнерами остается ответственным, уверенным и решительным", - заявил Остин.Глава Пентагона также сообщил о желании США усилить военное сотрудничество с Японией, назвав альянс двух стран "краеугольным камнем" в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/zakharova-1812526507.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ллойд остин, япония, сша