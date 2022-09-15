https://ria.ru/20220915/vosstanovlenie-1816926606.html

ЯНАО завершает восстановление первого корпуса больницы в Волновахе ДНР

ЯНАО завершает восстановление первого корпуса больницы в Волновахе ДНР - РИА Новости, 15.09.2022

ЯНАО завершает восстановление первого корпуса больницы в Волновахе ДНР

Строители под контролем властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) завершают восстановление первого корпуса больницы в Волновахе Донецкой Народной... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:39

2022-09-15T11:39

2022-09-15T11:39

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

сергей власенко

донецкая народная республика

волноваха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807179425_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_85e6922f6cb1ba202623d379f423c6c1.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Строители под контролем властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) завершают восстановление первого корпуса больницы в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба губернатора Ямала.Глава Ямала Дмитрий Артюхов в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР."Как и обещали, строители ускоренными темпами вышли на финишную прямую в восстановлении одного из корпусов железнодорожной больницы. Всего в работе их семь, общая площадь – семь тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.В будущем лечебном корпусе заканчивают внутренние отделочные работы. Строители укладывают керамическую плитку и фальшпанели, обрамляют внутренние и наружные оконные проемы, монтируют внутреннюю инженерию. Параллельно идут фасадные работы, благоустройство территории и земляные работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и водоотведения."Стараемся один из корпусов завершить к октябрю, чтобы была возможность как можно быстрее вернуться к мирной жизни врачам и пациентам. Сейчас врачи принимают больных во дворе в палатках, люди ждут очереди на улице. Наша задача - быстрее перевести их в комфортные условия. Работы выполняем поэтапно, объекты будут сданы полностью "под ключ", готовые к отопительному сезону", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко, курирующего восстановительные работы в Волновахе.Ямал полностью восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов, первым из которых была восстановлена школа, в которой уже учатся дети. Еще 22 объекта по всему району, среди которых детские сады и школы, будут капитально отремонтированы и подготовлены к зиме. Строители уже приступили к работам. Там перекроют кровлю, здания утеплят и произведут замену инженерии. Дополнительно во всех ремонтируемых школах оборудуют компьютерные классы. Все детские учреждения обеспечат спортивным инвентарем, обновят кухни и столовые

https://ria.ru/20220822/shkola-1811334747.html

https://ria.ru/20220915/artyukhov-1816925133.html

донецкая народная республика

волноваха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, сергей власенко, донецкая народная республика, волноваха