https://ria.ru/20220915/vosstanovlenie-1816926606.html
ЯНАО завершает восстановление первого корпуса больницы в Волновахе ДНР
ЯНАО завершает восстановление первого корпуса больницы в Волновахе ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
ЯНАО завершает восстановление первого корпуса больницы в Волновахе ДНР
Строители под контролем властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) завершают восстановление первого корпуса больницы в Волновахе Донецкой Народной... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:39
2022-09-15T11:39
2022-09-15T11:39
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
сергей власенко
донецкая народная республика
волноваха
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Строители под контролем властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) завершают восстановление первого корпуса больницы в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба губернатора Ямала.Глава Ямала Дмитрий Артюхов в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР."Как и обещали, строители ускоренными темпами вышли на финишную прямую в восстановлении одного из корпусов железнодорожной больницы. Всего в работе их семь, общая площадь – семь тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.В будущем лечебном корпусе заканчивают внутренние отделочные работы. Строители укладывают керамическую плитку и фальшпанели, обрамляют внутренние и наружные оконные проемы, монтируют внутреннюю инженерию. Параллельно идут фасадные работы, благоустройство территории и земляные работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и водоотведения."Стараемся один из корпусов завершить к октябрю, чтобы была возможность как можно быстрее вернуться к мирной жизни врачам и пациентам. Сейчас врачи принимают больных во дворе в палатках, люди ждут очереди на улице. Наша задача - быстрее перевести их в комфортные условия. Работы выполняем поэтапно, объекты будут сданы полностью "под ключ", готовые к отопительному сезону", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко, курирующего восстановительные работы в Волновахе.Ямал полностью восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов, первым из которых была восстановлена школа, в которой уже учатся дети. Еще 22 объекта по всему району, среди которых детские сады и школы, будут капитально отремонтированы и подготовлены к зиме. Строители уже приступили к работам. Там перекроют кровлю, здания утеплят и произведут замену инженерии. Дополнительно во всех ремонтируемых школах оборудуют компьютерные классы. Все детские учреждения обеспечат спортивным инвентарем, обновят кухни и столовые
https://ria.ru/20220822/shkola-1811334747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, сергей власенко, донецкая народная республика, волноваха
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Сергей Власенко, Донецкая Народная Республика, Волноваха
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Строители под контролем властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) завершают восстановление первого корпуса больницы в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба губернатора Ямала.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов
в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района
ДНР.
"Как и обещали, строители ускоренными темпами вышли на финишную прямую в восстановлении одного из корпусов железнодорожной больницы. Всего в работе их семь, общая площадь – семь тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
В будущем лечебном корпусе заканчивают внутренние отделочные работы. Строители укладывают керамическую плитку и фальшпанели, обрамляют внутренние и наружные оконные проемы, монтируют внутреннюю инженерию. Параллельно идут фасадные работы, благоустройство территории и земляные работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и водоотведения.
"Стараемся один из корпусов завершить к октябрю, чтобы была возможность как можно быстрее вернуться к мирной жизни врачам и пациентам. Сейчас врачи принимают больных во дворе в палатках, люди ждут очереди на улице. Наша задача - быстрее перевести их в комфортные условия. Работы выполняем поэтапно, объекты будут сданы полностью "под ключ", готовые к отопительному сезону", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко
, курирующего восстановительные работы в Волновахе
.
Ямал полностью восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов, первым из которых была восстановлена школа, в которой уже учатся дети. Еще 22 объекта по всему району, среди которых детские сады и школы, будут капитально отремонтированы и подготовлены к зиме. Строители уже приступили к работам. Там перекроют кровлю, здания утеплят и произведут замену инженерии. Дополнительно во всех ремонтируемых школах оборудуют компьютерные классы. Все детские учреждения обеспечат спортивным инвентарем, обновят кухни и столовые