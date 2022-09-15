https://ria.ru/20220915/vologodchina-1816939179.html
На Вологодчине льготная ипотека стала доступна для молодых семей без детей
На Вологодчине льготная ипотека стала доступна для молодых семей без детей - РИА Новости, 15.09.2022
На Вологодчине льготная ипотека стала доступна для молодых семей без детей
В Вологодской области с 1 октября этого года в программе "Вологодская семейная ипотека" теперь смогут участвовать молодые семьи, не имеющие детей, сообщил... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:02
2022-09-15T12:02
2022-09-15T12:02
вологодская область
олег кувшинников
ипотека
семья
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ВОЛОГДА, 15 сен – РИА Новости. В Вологодской области с 1 октября этого года в программе "Вологодская семейная ипотека" теперь смогут участвовать молодые семьи, не имеющие детей, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на заседании антикризисного штаба.Он напомнил, что программа действует с 2019 года, за это время ей воспользовались 795 молодых и многодетных семей, получившие льготные займы на жилье на общую сумму 881 миллион рублей. В марте этого года на заседании антикризисного штаба размер процентной ставки, компенсируемой участникам программы за счет областного бюджета, увеличили с 3 до 4,5%, доведя фактическую ставку по займу до 5,8%. При этом воспользоваться мерой поддержки можно при покупке жилья как на первичном, так и на вторичном рынках.Теперь в программу включили новую категорию участников – молодые семьи, не имеющие детей."Новая мера поддержки стимулирует повышение спроса на рынке жилья, а, следовательно, развитие отрасли строительства. Стройка – один из важнейших сегментов экономики, который тянет за собой развитие сопутствующих отраслей: производства строительных материалов, машиностроения, транспорта и других. И, конечно же, создаст новые рабочие места", - объяснил глава региона.Он также заявил о продлении программы региональной ипотеки до 1 марта 2026 года.
https://ria.ru/20220906/remont-1814788060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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олег кувшинников, ипотека, семья
Вологодская область, Олег Кувшинников, Ипотека, Семья
ВОЛОГДА, 15 сен – РИА Новости. В Вологодской области с 1 октября этого года в программе "Вологодская семейная ипотека" теперь смогут участвовать молодые семьи, не имеющие детей, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на заседании антикризисного штаба.
Он напомнил, что программа действует с 2019 года, за это время ей воспользовались 795 молодых и многодетных семей, получившие льготные займы на жилье
на общую сумму 881 миллион рублей. В марте этого года на заседании антикризисного штаба размер процентной ставки, компенсируемой участникам программы за счет областного бюджета, увеличили с 3 до 4,5%, доведя фактическую ставку по займу до 5,8%. При этом воспользоваться мерой поддержки можно при покупке жилья как на первичном, так и на вторичном рынках.
Теперь в программу включили новую категорию участников – молодые семьи, не имеющие детей.
"Новая мера поддержки стимулирует повышение спроса на рынке жилья, а, следовательно, развитие отрасли строительства. Стройка – один из важнейших сегментов экономики, который тянет за собой развитие сопутствующих отраслей: производства строительных материалов, машиностроения, транспорта и других. И, конечно же, создаст новые рабочие места", - объяснил глава региона.
Он также заявил о продлении программы региональной ипотеки до 1 марта 2026 года.