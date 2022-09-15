Рейтинг@Mail.ru
На Вологодчине льготная ипотека стала доступна для молодых семей без детей - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20220915/vologodchina-1816939179.html
На Вологодчине льготная ипотека стала доступна для молодых семей без детей
На Вологодчине льготная ипотека стала доступна для молодых семей без детей - РИА Новости, 15.09.2022
На Вологодчине льготная ипотека стала доступна для молодых семей без детей
В Вологодской области с 1 октября этого года в программе "Вологодская семейная ипотека" теперь смогут участвовать молодые семьи, не имеющие детей, сообщил... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:02
2022-09-15T12:02
вологодская область
олег кувшинников
ипотека
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_050e30e0c99422a0209c41cb7ba44302.jpg
ВОЛОГДА, 15 сен – РИА Новости. В Вологодской области с 1 октября этого года в программе "Вологодская семейная ипотека" теперь смогут участвовать молодые семьи, не имеющие детей, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на заседании антикризисного штаба.Он напомнил, что программа действует с 2019 года, за это время ей воспользовались 795 молодых и многодетных семей, получившие льготные займы на жилье на общую сумму 881 миллион рублей. В марте этого года на заседании антикризисного штаба размер процентной ставки, компенсируемой участникам программы за счет областного бюджета, увеличили с 3 до 4,5%, доведя фактическую ставку по займу до 5,8%. При этом воспользоваться мерой поддержки можно при покупке жилья как на первичном, так и на вторичном рынках.Теперь в программу включили новую категорию участников – молодые семьи, не имеющие детей."Новая мера поддержки стимулирует повышение спроса на рынке жилья, а, следовательно, развитие отрасли строительства. Стройка – один из важнейших сегментов экономики, который тянет за собой развитие сопутствующих отраслей: производства строительных материалов, машиностроения, транспорта и других. И, конечно же, создаст новые рабочие места", - объяснил глава региона.Он также заявил о продлении программы региональной ипотеки до 1 марта 2026 года.
https://ria.ru/20220906/remont-1814788060.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_aebff37648c400b43344595eea49a8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег кувшинников, ипотека, семья
Вологодская область, Олег Кувшинников, Ипотека, Семья
12:02 15.09.2022
 

На Вологодчине льготная ипотека стала доступна для молодых семей без детей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Новая квартира
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 15 сен – РИА Новости. В Вологодской области с 1 октября этого года в программе "Вологодская семейная ипотека" теперь смогут участвовать молодые семьи, не имеющие детей, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на заседании антикризисного штаба.
Он напомнил, что программа действует с 2019 года, за это время ей воспользовались 795 молодых и многодетных семей, получившие льготные займы на жилье на общую сумму 881 миллион рублей. В марте этого года на заседании антикризисного штаба размер процентной ставки, компенсируемой участникам программы за счет областного бюджета, увеличили с 3 до 4,5%, доведя фактическую ставку по займу до 5,8%. При этом воспользоваться мерой поддержки можно при покупке жилья как на первичном, так и на вторичном рынках.
Теперь в программу включили новую категорию участников – молодые семьи, не имеющие детей.
"Новая мера поддержки стимулирует повышение спроса на рынке жилья, а, следовательно, развитие отрасли строительства. Стройка – один из важнейших сегментов экономики, который тянет за собой развитие сопутствующих отраслей: производства строительных материалов, машиностроения, транспорта и других. И, конечно же, создаст новые рабочие места", - объяснил глава региона.
Он также заявил о продлении программы региональной ипотеки до 1 марта 2026 года.

Читайте также:

 
Вологодская областьОлег КувшинниковИпотекаСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала