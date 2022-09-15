https://ria.ru/20220915/vizy-1817077670.html

Ниинисте предложил лишить россиян с недвижимостью льгот на получение виз

Ниинисте предложил лишить россиян с недвижимостью льгот на получение виз - РИА Новости, 15.09.2022

Ниинисте предложил лишить россиян с недвижимостью льгот на получение виз

Россиян, владеющих недвижимостью на территории Финляндии, следует лишить привилегий на получение шенгенских виз, заявил президент страны Саули Ниинисте во время РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:15

2022-09-15T18:15

2022-09-15T18:47

туризм

саули ниинисте

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен — РИА Новости. Россиян, владеющих недвижимостью на территории Финляндии, следует лишить привилегий на получение шенгенских виз, заявил президент страны Саули Ниинисте во время выступления перед Ассоциацией политических репортеров."До сих пор мы рассматривали владение недвижимостью или проживание в Финляндии как фактор для получения визы. Я не считаю это необходимым. Не думаю, что недвижимость является положительным фактором для визы", — подчеркнул он.По словам Ниинисте, это может отбить у граждан России желание приобретать недвижимость в Финляндии.Ранее сообщалось об увеличении числа сделок с недвижимостью в Финляндии в 2022 году, совершенных россиянами. Исключительно большое количество сделок было заключено между родственниками - россияне продают им долю владения.С 12 сентября ЕС остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Стоимость въездного документа выросла с 35 до 80 евро, заявителям теперь нужно предоставлять расширенный список бумаг, а максимальное время рассмотрения запроса увеличилось до 45 дней.Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения". При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".

https://ria.ru/20220915/vizy-1817002512.html

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саули ниинисте, мария захарова, россия, польша, финляндия, евросоюз, туризм, новости - туризм, дмитрий песков (спецпредставитель президента)