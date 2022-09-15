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Россия не получала официальных отказов в визах на Генассамблею, заявил МИД - РИА Новости, 15.09.2022
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Россия не получала официальных отказов в визах на Генассамблею, заявил МИД
Россия не получала официальных отказов в визах на Генассамблею, заявил МИД - РИА Новости, 15.09.2022
Россия не получала официальных отказов в визах на Генассамблею, заявил МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН, РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:36
2022-09-15T13:52
россия
генеральная ассамблея оон
оон
мария захарова
сша
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН, она рассчитывает на их своевременную выдачу."Официальных отказов в оформлении виз членам делегации пока не было. Паспорта делегатов, которые еще не получали визы, американская сторона не возвращала", - сказала она в ходе брифинга в Москве."Мы продолжаем отстаивать российскую позицию по визовому вопросу в рамках комитета Генассамблеи ООН по сношениям со страной пребывания", - сказала Захарова. "Что касается ограничений по перемещению в США, в Нью-Йорке, у меня никакой подобной информации, ничего не могут сказать, вопрос логистики остается открытым", - добавила она.Ранее она сообщила, что ей выдали визу для участия в работе ГА ООН. Она также рассказала, что, что "касается виз, дали визы некоторым членам делегации - Сергею Викторовичу Лаврову и некоторым лицам из сопровождающих". Остальное, по ее словам, "пока еще не решено".Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее сообщил РИА Новости, что глава Лавров и его заместитель Сергей Вершинин получили американские визы, сам он пока ждет документы. По инициативе американской стороны были запрещены прямые рейсы российских авиакомпаний в США. Компания "Россия", предоставляющая спецборты делегациям РФ под визиты, также попала под санкции, причем это касается и совершения маршрутов, и дозаправок.
https://ria.ru/20220903/oon-1814167179.html
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россия, генеральная ассамблея оон, оон, мария захарова, сша, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Мария Захарова, США, Санкции в отношении России, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:36 15.09.2022 (обновлено: 13:52 15.09.2022)
 
Россия не получала официальных отказов в визах на Генассамблею, заявил МИД

Захарова: многие российские делегаты до сих пор не получили визы в США на Генассамблею ООН

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН, она рассчитывает на их своевременную выдачу.
"Официальных отказов в оформлении виз членам делегации пока не было. Паспорта делегатов, которые еще не получали визы, американская сторона не возвращала", - сказала она в ходе брифинга в Москве.
"Мы продолжаем отстаивать российскую позицию по визовому вопросу в рамках комитета Генассамблеи ООН по сношениям со страной пребывания", - сказала Захарова. "Что касается ограничений по перемещению в США, в Нью-Йорке, у меня никакой подобной информации, ничего не могут сказать, вопрос логистики остается открытым", - добавила она.
Ранее она сообщила, что ей выдали визу для участия в работе ГА ООН. Она также рассказала, что, что "касается виз, дали визы некоторым членам делегации - Сергею Викторовичу Лаврову и некоторым лицам из сопровождающих". Остальное, по ее словам, "пока еще не решено".
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее сообщил РИА Новости, что глава Лавров и его заместитель Сергей Вершинин получили американские визы, сам он пока ждет документы. По инициативе американской стороны были запрещены прямые рейсы российских авиакомпаний в США. Компания "Россия", предоставляющая спецборты делегациям РФ под визиты, также попала под санкции, причем это касается и совершения маршрутов, и дозаправок.

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