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Европа продолжает антироссийскую линию в визовом вопросе, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.09.2022
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Европа продолжает антироссийскую линию в визовом вопросе, заявили в Кремле
Европа продолжает антироссийскую линию в визовом вопросе, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.09.2022
Европа продолжает антироссийскую линию в визовом вопросе, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:36
2022-09-15T11:11
европа
россия
санкции в отношении россии
дмитрий песков
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы."Есть уже серьезное усложнение в процессе получения виз, связанное с выходом европейцев из соответствующего соглашения. Ну на месте им спокойно не сидится. Они продолжают, собственно, деструктивную антироссийскую линию", - сказал он журналистам.При этом он подчеркнул, что "нет в данном случае никакой необходимости слепо действовать зеркально"."Действовать надо так, как лучше для наших собственных интересов", - добавил Песков.
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европа, россия, санкции в отношении россии, дмитрий песков
Европа, Россия, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков
10:36 15.09.2022 (обновлено: 11:11 15.09.2022)
 
Европа продолжает антироссийскую линию в визовом вопросе, заявили в Кремле

Песков заявил, что европейцы в вопросе виз продолжают деструктивную антироссийскую линию

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
"Есть уже серьезное усложнение в процессе получения виз, связанное с выходом европейцев из соответствующего соглашения. Ну на месте им спокойно не сидится. Они продолжают, собственно, деструктивную антироссийскую линию", - сказал он журналистам.
При этом он подчеркнул, что "нет в данном случае никакой необходимости слепо действовать зеркально".
"Действовать надо так, как лучше для наших собственных интересов", - добавил Песков.

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