https://ria.ru/20220915/vizy-1816913253.html

Европа продолжает антироссийскую линию в визовом вопросе, заявили в Кремле

Европа продолжает антироссийскую линию в визовом вопросе, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.09.2022

Европа продолжает антироссийскую линию в визовом вопросе, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:36

2022-09-15T10:36

2022-09-15T11:11

европа

россия

санкции в отношении россии

дмитрий песков

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы."Есть уже серьезное усложнение в процессе получения виз, связанное с выходом европейцев из соответствующего соглашения. Ну на месте им спокойно не сидится. Они продолжают, собственно, деструктивную антироссийскую линию", - сказал он журналистам.При этом он подчеркнул, что "нет в данном случае никакой необходимости слепо действовать зеркально"."Действовать надо так, как лучше для наших собственных интересов", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220913/iran-1816389231.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

европа, россия, санкции в отношении россии, дмитрий песков