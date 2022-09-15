https://ria.ru/20220915/vizy-1816913253.html
Европа продолжает антироссийскую линию в визовом вопросе, заявили в Кремле
Европа продолжает антироссийскую линию в визовом вопросе, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.09.2022
Европа продолжает антироссийскую линию в визовом вопросе, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:36
2022-09-15T10:36
2022-09-15T11:11
европа
россия
санкции в отношении россии
дмитрий песков
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы."Есть уже серьезное усложнение в процессе получения виз, связанное с выходом европейцев из соответствующего соглашения. Ну на месте им спокойно не сидится. Они продолжают, собственно, деструктивную антироссийскую линию", - сказал он журналистам.При этом он подчеркнул, что "нет в данном случае никакой необходимости слепо действовать зеркально"."Действовать надо так, как лучше для наших собственных интересов", - добавил Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, санкции в отношении россии, дмитрий песков
Европа, Россия, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков
10:36 15.09.2022 (обновлено: 11:11 15.09.2022)
Европа продолжает антироссийскую линию в визовом вопросе, заявили в Кремле
Песков заявил, что европейцы в вопросе виз продолжают деструктивную антироссийскую линию
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
"Есть уже серьезное усложнение в процессе получения виз, связанное с выходом европейцев из соответствующего соглашения. Ну на месте им спокойно не сидится. Они продолжают, собственно, деструктивную антироссийскую линию", - сказал он журналистам.
При этом он подчеркнул, что "нет в данном случае никакой необходимости слепо действовать зеркально".
"Действовать надо так, как лучше для наших собственных интересов", - добавил Песков.