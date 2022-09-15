https://ria.ru/20220915/vitalik-1816942046.html

Twitter министерства экологического перехода Италии взломал "Виталик"

Twitter министерства экологического перехода Италии взломал "Виталик" - РИА Новости, 15.09.2022

Twitter министерства экологического перехода Италии взломал "Виталик"

Аккаунт в Twitter министерства по вопросам экологического перехода Италии подвергся хакерскому взлому: профиль изменил имя на Vitalik. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:09

2022-09-15T12:09

2022-09-15T12:11

в мире

технологии

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РИМ, 15 сен – РИА Новости. Аккаунт в Twitter министерства по вопросам экологического перехода Италии подвергся хакерскому взлому: профиль изменил имя на Vitalik.Утром в четверг в ленте записей министерства, отвечающего за вопросы энергетики, появились твиты о криптовалюте. На фотографии профиля вместо эмблемы министерства - разноцветной пятиконечной фигуры, напоминающей морскую звезду - появилась фотография молодого человека со светлыми волосами.Предположительно, эта фотография принадлежит канадско-российскому программисту Виталию Бутерину, крупному предпринимателю в сфере криптовалюты.В секретариате пресс-службы итальянского министерства в ответ на звонок РИА Новости заявили, что не знают о взломе. Пресс-секретарь ведомства оказался недоступен для комментариев.

https://ria.ru/20220908/kiberataka-1815460898.html

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в мире, технологии, италия