Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил со столетием ветерана ВОВ Александра Попова - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/veteran-1817033592.html
Мишустин поздравил со столетием ветерана ВОВ Александра Попова
Мишустин поздравил со столетием ветерана ВОВ Александра Попова - РИА Новости, 15.09.2022
Мишустин поздравил со столетием ветерана ВОВ Александра Попова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, советского танкиста Александра Попова,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:28
2022-09-15T16:47
общество
александр невский
михаил мишустин
великий новгород
россия
севастополь
т-34
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803194713_110:0:2765:1494_1920x0_80_0_0_9cd77b6ea57fec2725513f897f6261b5.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, советского танкиста Александра Попова, председатель кабмина РФ позвонил ему по телефону, сообщает Telegram-канал правительства."В этот день хочу пожелать вам, самое главное, здоровья крепчайшего!" - обратился Мишустин к Александру Попову, а также поинтересовался, как тот себя чувствует."Как чувствую себя? В пределах возраста. Возраст у меня вроде молодой!" - ответил Попов и пожелал премьер-министру здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. "Надо вести страну вперед, на прогресс, на прорыв!" - подчеркнул советский танкист.Мишустин во время разговора также вспомнил встречу с Александром Поповым в 2020 году в Великом Новгороде, когда они вместе участвовали в церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь славы". "Вспоминаю нашу встречу, когда вы мне рассказывали о том, как вы воевали, освобождали Керчь, Севастополь, как на танке, фактически, с маленьким экипажем остановили немецкий фашистский самолет. Все это вызывает огромное уважение и гордость за поколение ваше, наших ветеранов дедов, отцов", - сказал Мишустин.Александр Попов - почетный гражданин Великого Новгорода и Новгородской области. В годы Великой Отечественной войны он принимал участие в освобождении юга России, в частности Кубани, а также городов Керчь и Севастополь. Возглавляемый им экипаж танка Т-34 одним из первых 9 мая 1944 года ворвался в Севастополь. Далее боевой путь Александра Петровича продолжался по территории Польши и Германии. Будучи командиром танковой роты в звании капитана, Попов участвовал в Берлинской операции.Советский танкист имеет различные награды, в том числе ордена Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Александра Невского, Красной Звезды. Дважды был ранен. Военной службе Попов отдал 28 лет, а на заслуженный отдых вышел в 1994 году, когда ему было 72 года. Сейчас Александр Попов руководит первичной ветеранской организации ветеранов Великой Отечественной войны "Клуб танкистов" в Великом Новгороде.В 2015 году Попов участвовал в мероприятиях во время визита президента Владимира Путина в Старую Руссу, в 2020 году - во время визита Мишустина в Великий Новгород.
https://ria.ru/20220822/nagrady-1811221679.html
https://ria.ru/20220915/rospotrebnadzor-1816899370.html
https://ria.ru/20220915/muzey-1817032286.html
великий новгород
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803194713_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_63cca98e65a3ee411fc816dcbb132d68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр невский, михаил мишустин, великий новгород, россия, севастополь, т-34
Общество, Александр Невский, Михаил Мишустин, Великий Новгород, Россия, Севастополь, Т-34
16:28 15.09.2022 (обновлено: 16:47 15.09.2022)
 
Мишустин поздравил со столетием ветерана ВОВ Александра Попова

Премьер Мишустин по телефону поздравил со столетним юбилеем ветерана ВОВ Александра Попова

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, советского танкиста Александра Попова, председатель кабмина РФ позвонил ему по телефону, сообщает Telegram-канал правительства.
"В этот день хочу пожелать вам, самое главное, здоровья крепчайшего!" - обратился Мишустин к Александру Попову, а также поинтересовался, как тот себя чувствует.
"Как чувствую себя? В пределах возраста. Возраст у меня вроде молодой!" - ответил Попов и пожелал премьер-министру здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. "Надо вести страну вперед, на прогресс, на прорыв!" - подчеркнул советский танкист.
Мишустин во время разговора также вспомнил встречу с Александром Поповым в 2020 году в Великом Новгороде, когда они вместе участвовали в церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь славы". "Вспоминаю нашу встречу, когда вы мне рассказывали о том, как вы воевали, освобождали Керчь, Севастополь, как на танке, фактически, с маленьким экипажем остановили немецкий фашистский самолет. Все это вызывает огромное уважение и гордость за поколение ваше, наших ветеранов дедов, отцов", - сказал Мишустин.
Александр Попов - почетный гражданин Великого Новгорода и Новгородской области. В годы Великой Отечественной войны он принимал участие в освобождении юга России, в частности Кубани, а также городов Керчь и Севастополь. Возглавляемый им экипаж танка Т-34 одним из первых 9 мая 1944 года ворвался в Севастополь. Далее боевой путь Александра Петровича продолжался по территории Польши и Германии. Будучи командиром танковой роты в звании капитана, Попов участвовал в Берлинской операции.
Советский танкист имеет различные награды, в том числе ордена Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Александра Невского, Красной Звезды. Дважды был ранен. Военной службе Попов отдал 28 лет, а на заслуженный отдых вышел в 1994 году, когда ему было 72 года. Сейчас Александр Попов руководит первичной ветеранской организации ветеранов Великой Отечественной войны "Клуб танкистов" в Великом Новгороде.
В 2015 году Попов участвовал в мероприятиях во время визита президента Владимира Путина в Старую Руссу, в 2020 году - во время визита Мишустина в Великий Новгород.

Читайте также:

 
ОбществоАлександр НевскийМихаил МишустинВеликий НовгородРоссияСевастопольТ-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала