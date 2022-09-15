https://ria.ru/20220915/veteran-1817033592.html

Мишустин поздравил со столетием ветерана ВОВ Александра Попова

Мишустин поздравил со столетием ветерана ВОВ Александра Попова - РИА Новости, 15.09.2022

Мишустин поздравил со столетием ветерана ВОВ Александра Попова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, советского танкиста Александра Попова,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:28

2022-09-15T16:28

2022-09-15T16:47

общество

александр невский

михаил мишустин

великий новгород

россия

севастополь

т-34

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, советского танкиста Александра Попова, председатель кабмина РФ позвонил ему по телефону, сообщает Telegram-канал правительства."В этот день хочу пожелать вам, самое главное, здоровья крепчайшего!" - обратился Мишустин к Александру Попову, а также поинтересовался, как тот себя чувствует."Как чувствую себя? В пределах возраста. Возраст у меня вроде молодой!" - ответил Попов и пожелал премьер-министру здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. "Надо вести страну вперед, на прогресс, на прорыв!" - подчеркнул советский танкист.Мишустин во время разговора также вспомнил встречу с Александром Поповым в 2020 году в Великом Новгороде, когда они вместе участвовали в церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь славы". "Вспоминаю нашу встречу, когда вы мне рассказывали о том, как вы воевали, освобождали Керчь, Севастополь, как на танке, фактически, с маленьким экипажем остановили немецкий фашистский самолет. Все это вызывает огромное уважение и гордость за поколение ваше, наших ветеранов дедов, отцов", - сказал Мишустин.Александр Попов - почетный гражданин Великого Новгорода и Новгородской области. В годы Великой Отечественной войны он принимал участие в освобождении юга России, в частности Кубани, а также городов Керчь и Севастополь. Возглавляемый им экипаж танка Т-34 одним из первых 9 мая 1944 года ворвался в Севастополь. Далее боевой путь Александра Петровича продолжался по территории Польши и Германии. Будучи командиром танковой роты в звании капитана, Попов участвовал в Берлинской операции.Советский танкист имеет различные награды, в том числе ордена Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Александра Невского, Красной Звезды. Дважды был ранен. Военной службе Попов отдал 28 лет, а на заслуженный отдых вышел в 1994 году, когда ему было 72 года. Сейчас Александр Попов руководит первичной ветеранской организации ветеранов Великой Отечественной войны "Клуб танкистов" в Великом Новгороде.В 2015 году Попов участвовал в мероприятиях во время визита президента Владимира Путина в Старую Руссу, в 2020 году - во время визита Мишустина в Великий Новгород.

https://ria.ru/20220822/nagrady-1811221679.html

https://ria.ru/20220915/rospotrebnadzor-1816899370.html

https://ria.ru/20220915/muzey-1817032286.html

великий новгород

россия

севастополь

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общество, александр невский, михаил мишустин, великий новгород, россия, севастополь, т-34