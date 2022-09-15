16:28 15.09.2022 (обновлено: 16:47 15.09.2022)
Мишустин поздравил со столетием ветерана ВОВ Александра Попова
Премьер Мишустин по телефону поздравил со столетним юбилеем ветерана ВОВ Александра Попова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, советского танкиста Александра Попова, председатель кабмина РФ позвонил ему по телефону, сообщает Telegram-канал правительства.
"В этот день хочу пожелать вам, самое главное, здоровья крепчайшего!" - обратился Мишустин к Александру Попову, а также поинтересовался, как тот себя чувствует.
"Как чувствую себя? В пределах возраста. Возраст у меня вроде молодой!" - ответил Попов и пожелал премьер-министру здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. "Надо вести страну вперед, на прогресс, на прорыв!" - подчеркнул советский танкист.
Мишустин во время разговора также вспомнил встречу с Александром Поповым в 2020 году в Великом Новгороде, когда они вместе участвовали в церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь славы". "Вспоминаю нашу встречу, когда вы мне рассказывали о том, как вы воевали, освобождали Керчь, Севастополь, как на танке, фактически, с маленьким экипажем остановили немецкий фашистский самолет. Все это вызывает огромное уважение и гордость за поколение ваше, наших ветеранов дедов, отцов", - сказал Мишустин.
Александр Попов - почетный гражданин Великого Новгорода и Новгородской области. В годы Великой Отечественной войны он принимал участие в освобождении юга России, в частности Кубани, а также городов Керчь и Севастополь. Возглавляемый им экипаж танка Т-34 одним из первых 9 мая 1944 года ворвался в Севастополь. Далее боевой путь Александра Петровича продолжался по территории Польши и Германии. Будучи командиром танковой роты в звании капитана, Попов участвовал в Берлинской операции.
Советский танкист имеет различные награды, в том числе ордена Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Александра Невского, Красной Звезды. Дважды был ранен. Военной службе Попов отдал 28 лет, а на заслуженный отдых вышел в 1994 году, когда ему было 72 года. Сейчас Александр Попов руководит первичной ветеранской организации ветеранов Великой Отечественной войны "Клуб танкистов" в Великом Новгороде.
В 2015 году Попов участвовал в мероприятиях во время визита президента Владимира Путина в Старую Руссу, в 2020 году - во время визита Мишустина в Великий Новгород.