https://ria.ru/20220915/verbovka-1817113961.html
Запорожские власти сообщили о новых попытках вербовки жителей СБ Украины
Запорожские власти сообщили о новых попытках вербовки жителей СБ Украины - РИА Новости, 15.09.2022
Запорожские власти сообщили о новых попытках вербовки жителей СБ Украины
Служба безопасности Украины продолжает вербовочную кампанию среди жителей Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T20:05
2022-09-15T20:05
2022-09-15T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
украина
херсонская область
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152037/98/1520379860_0:187:2979:1863_1920x0_80_0_0_4f662ccbed21796fcd6176002f236f07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины продолжает вербовочную кампанию среди жителей Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."СБУ продолжает вербовочную кампанию среди жителей Запорожской области, требуя передавать им данные о месте расположения военных объектов и вести корректировку огня", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, жители Запорожской области сами сообщают о том, что на них выходят спецслужбы Украины."Все люди, которые по делам ездят на подконтрольную киевскому режиму территорию Украины, сразу становятся объектом вербовки. На них оказывается психологическое давление, поэтому вернувшись обратно, люди пытаются разорвать любую связь с украинскими спецслужбами и исключить возможность давления на них", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
https://ria.ru/20220905/korrektirovschik-1814673312.html
запорожская область
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152037/98/1520379860_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_20c789ec842985f043184a5bac3b9d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожская область, украина, херсонская область , служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Херсонская область , Служба безопасности Украины
Запорожские власти сообщили о новых попытках вербовки жителей СБ Украины
Член ВГА Рогов: СБ Украины продолжает попытки вербовки жителей Запорожской области