Рейтинг@Mail.ru
В Крыму преподавателя техникума уволили за украинскую песню про Bayraktar - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/uvolnenie-1816986495.html
В Крыму преподавателя техникума уволили за украинскую песню про Bayraktar
В Крыму преподавателя техникума уволили за украинскую песню про Bayraktar - РИА Новости, 15.09.2022
В Крыму преподавателя техникума уволили за украинскую песню про Bayraktar
Преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров уволен в Крыму после того, как включил в аудитории украинскую националистическую песню, сообщил РИА... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:08
2022-09-15T14:08
республика крым
олег крючков
россия
происшествия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров уволен в Крыму после того, как включил в аудитории украинскую националистическую песню, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором преподаватель в присутствии учеников включил в аудитории видеоролик с украинской националистической песней, посвященной турецкому ударному беспилотнику Bayraktar."Преподаватель техникума уволен. Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 километров, если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо", - сказал Крючков.В свою очередь в пресс-службе МВД Крыма сообщили, что по случившемуся инциденту начата проверка. "В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказали РИА Новости в ведомстве.
https://ria.ru/20220817/shtraf-1810284671.html
республика крым
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, олег крючков, россия, происшествия, украина
Республика Крым, Олег Крючков, Россия, Происшествия, Украина
14:08 15.09.2022
 
В Крыму преподавателя техникума уволили за украинскую песню про Bayraktar

В Крыму преподавателя техникума уволили за националистическую песню про Bayraktar

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров уволен в Крыму после того, как включил в аудитории украинскую националистическую песню, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором преподаватель в присутствии учеников включил в аудитории видеоролик с украинской националистической песней, посвященной турецкому ударному беспилотнику Bayraktar.
"Преподаватель техникума уволен. Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 километров, если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо", - сказал Крючков.
В свою очередь в пресс-службе МВД Крыма сообщили, что по случившемуся инциденту начата проверка. "В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказали РИА Новости в ведомстве.

Читайте также:

 
Республика КрымОлег КрючковРоссияПроисшествияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала