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В Крыму преподавателя техникума уволили за украинскую песню про Bayraktar

В Крыму преподавателя техникума уволили за украинскую песню про Bayraktar - РИА Новости, 15.09.2022

В Крыму преподавателя техникума уволили за украинскую песню про Bayraktar

Преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров уволен в Крыму после того, как включил в аудитории украинскую националистическую песню, сообщил РИА... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:08

2022-09-15T14:08

2022-09-15T14:08

республика крым

олег крючков

россия

происшествия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров уволен в Крыму после того, как включил в аудитории украинскую националистическую песню, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором преподаватель в присутствии учеников включил в аудитории видеоролик с украинской националистической песней, посвященной турецкому ударному беспилотнику Bayraktar."Преподаватель техникума уволен. Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 километров, если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо", - сказал Крючков.В свою очередь в пресс-службе МВД Крыма сообщили, что по случившемуся инциденту начата проверка. "В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказали РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20220817/shtraf-1810284671.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, олег крючков, россия, происшествия, украина