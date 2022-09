https://ria.ru/20220915/ugol-1816999924.html

В Германии судоходную компанию заподозрили в перевозке российского угля

2022-09-15T14:48

экономика

владимир путин

россия

любек

германия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782552914_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_877467cf2356ed7739631f3a0840dc5d.jpg

БЕРЛИН, 15 сен – РИА Новости. Прокуратура Любека может возбудить дело против немецкой судоходной компании Oldendorff Carriers по подозрению в перевозке российского угля в обход санкций ЕС, при этом есть сложности при трактовках постановления, касающегося эмбарго, сообщило издание Welt am Sonntag.Отмечается, что речь идет о грузовом судне Pia Oldendorff длиной 255 метров, которое ходит под флагом Либерии, но принадлежит немецкой судоходной компании Oldendorff Carriers из Любека. По информации издания, прокуратура Любека начала предварительное расследование, чтобы выяснить, могла ли компания при перевозках этим судном нарушить угольное эмбарго, наложенное на Россию Европейским союзом. Если подтвердится факт умышленного нарушения, то виновным грозит тюремное заключение на срок от трех месяцев до пяти лет в соответствии со статьей 18 закона о внешней торговле и платежах, уточняет Welt am Sonntag.Согласно данным слежения, на которые ссылается издание, Pia Oldendorff пришвартовалось в российском балтийском порту Усть-Луга 11 августа, через день после вступления в силу угольного эмбарго, принял на борт 105 тысяч тонн угля, а затем взял курс на турецкий средиземноморский порт Искендерун."В ответ на запрос Welt am Sonntag судоходная компания подтверждает факт рейса, но не видит нарушения эмбарго. Пресс-секретарь ссылается на постановление ЕС… В соответствии с ним запрещен только ввоз или перемещение угля и других видов твердого топлива "в ЕС, если их происхождение из России или они экспортируются из России", - отмечает издание. Оно поясняет со ссылкой на судоходную компанию, что поскольку порт назначения Искендерун не входит в ЕС, то рейс судна Pia Oldendorff не нарушил режим санкций."Мы хотели бы отметить, что строго придерживаемся всех юридически обязательных норм, которые имеют к нам отношение, включая европейские санкционные нормы", - прокомментировал представитель Oldendorff Carriers.При этом Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля в комментарии изданию пояснило, что запрет ЕС также включает поставки из России в третью страну, то есть страну за пределами ЕС. Также, по данным ведомства, не имеет значения, под каким флагом ходит судно, "поскольку положения российского эмбарго должны соблюдаться лицами, являющимися гражданами государства-члена ЕС, или компаниями, созданными в соответствии с законодательством государства-члена". Кроме того, по словам представителя ведомства, "запрещено сознательно и преднамеренно заниматься деятельностью, целью или результатом которой является обход запретов, установленных российским эмбарго".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2022

Новости

экономика, владимир путин, россия, любек, германия, евросоюз