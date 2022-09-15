Изъятия из санкций для российских удобрений не работают, заявили в МИД
Захарова: объявленные США и ЕС изъятия из санкций для российских удобрений не работают
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Объявленные США и ЕС изъятия из односторонних санкций для российских удобрений и продовольствия на деле не работают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается российско-ооновского меморандума по экспорту отечественных удобрений и сельхозпродукции, то конкретных результатов пока нет. Российские экономоператоры и производители продолжают сталкиваться с блокирующими трудностями при транспортировке и страховании грузов, совершении банковских платежей. Объявленные США и Евросоюзом изъятия для удобрений и продовольствия из односторонних санкций на деле не работают, все были слова", - сказала Захарова на брифинге.
Говоря о ситуации с экспортом зерна из черноморских портов Украины, она подчеркнула, что по данным на 13 сентября "при содействии совместного координационного центра в Стамбуле, вышло уже 129 судов, которые вывезли 2 872 711 тонн продовольствия - преимущественно кукурузу (53%), пшеницу (22%), масло и семена подсолнечника (8%)".
"Но есть и другие показательные цифры, о чем сейчас говорит российская сторона и то, что так не хотят комментировать и воспринимать на Западе, всячески открещиваясь и изрыгая очередную пену фейков в наш адрес. Основными получателями грузов, по имеющейся информации и вопреки первоначальным заверениям генерального секретаря ООН о необходимости накормить бедные страны Африки и Азии, являются такие государства, которые называют себя развитыми - Испания, Нидерланды, Италия, Южная Корея, Румыния, ФРГ, Франция, Греция, Ирландия и Израиль. Может быть, сейчас эти страны настолько в бедственном положении, что считают себя беднейшими странами и поэтому туда идет этот груз? Тогда надо об этом прямо сказать. Или все-таки дело в другом?" - сказала Захарова.
Он пояснила, что их доля составляет 44% перевозок. По ее словам, значительная часть грузов направляется в Турцию для дальнейшей переработки в рамках имеющихся коммерческих обязательств - 19%. На долю нуждающихся в продовольствии стран приходится всего 8% - это Судан и Кения, Джибути, Сомали, Йемен, Ливан.