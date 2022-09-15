https://ria.ru/20220915/ubiystvo-1817022195.html

В Красноярске нашли тело 16-летней девушки

В Красноярске нашли тело 16-летней девушки - РИА Новости, 15.09.2022

В Красноярске нашли тело 16-летней девушки

Следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летней девушки, тело которой обнаружили возле дома в Центральном районе Красноярска, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:52

2022-09-15T15:52

2022-09-15T15:52

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летней девушки, тело которой обнаружили возле дома в Центральном районе Красноярска, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По предварительным данным, погибшая находилась в арендованной квартире на Караульной улице вместе с компанией приятелей: 17-летней девушкой и двумя 20-летними парнями. Около 7 часов утра в среду тело девушки обнаружено вблизи этого дома случайной прохожей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)."Мужчины задержаны, сейчас с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20220912/telo-1816330254.html

красноярск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)