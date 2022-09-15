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В Красноярске нашли тело 16-летней девушки - РИА Новости, 15.09.2022
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В Красноярске нашли тело 16-летней девушки
В Красноярске нашли тело 16-летней девушки - РИА Новости, 15.09.2022
В Красноярске нашли тело 16-летней девушки
Следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летней девушки, тело которой обнаружили возле дома в Центральном районе Красноярска, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:52
2022-09-15T15:52
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летней девушки, тело которой обнаружили возле дома в Центральном районе Красноярска, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По предварительным данным, погибшая находилась в арендованной квартире на Караульной улице вместе с компанией приятелей: 17-летней девушкой и двумя 20-летними парнями. Около 7 часов утра в среду тело девушки обнаружено вблизи этого дома случайной прохожей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)."Мужчины задержаны, сейчас с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в релизе.
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красноярск
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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
15:52 15.09.2022
 
В Красноярске нашли тело 16-летней девушки

СК расследует гибель 16-летней девушки, тело которой нашли рядом с домом в Красноярске

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летней девушки, тело которой обнаружили возле дома в Центральном районе Красноярска, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По предварительным данным, погибшая находилась в арендованной квартире на Караульной улице вместе с компанией приятелей: 17-летней девушкой и двумя 20-летними парнями. Около 7 часов утра в среду тело девушки обнаружено вблизи этого дома случайной прохожей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
"Мужчины задержаны, сейчас с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в релизе.
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ПроисшествияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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