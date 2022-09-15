https://ria.ru/20220915/ubiystvo-1816910717.html
За убийство женщины с собакой в Новой Москве задержали ее мужа
За убийство женщины с собакой в Новой Москве задержали ее мужа - РИА Новости, 15.09.2022
За убийство женщины с собакой в Новой Москве задержали ее мужа
По делу об убийстве в Новой Москве женщины, выгуливавшей собаку, задержаны двое, в том числе супруг убитой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:24
2022-09-15T10:24
2022-09-15T10:27
происшествия
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россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. По делу об убийстве в Новой Москве женщины, выгуливавшей собаку, задержаны двое, в том числе супруг убитой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Убийство при загадочных обстоятельствах произошло 5 сентября: в Новой Москве обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением в голову. Супруг убитой, пенсионер МВД, тогда рассказывал силовикам, что его жену застрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка. При этом сам муж якобы момента убийства не видел – он, по собственным словам, уводил собаку, а его жена осталась ругаться с незнакомцем.Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие не исключает причастность супруга убитой к преступлению, он даже был задержан, однако позднее его отпустили."В ходе слаженной и грамотно спланированной работы следователей, а также криминалистов столичного СК совместно с сотрудниками Московского и окружного уголовного розыска ГУМВД России по Москве установлены лица, причастные к совершению преступления, одним из которых является 52-летний супруг погибшей... Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказала Иванова. Она подчеркнула, что по одной из версий причиной убийства женщины могло стать желание супруга завладеть ее имуществом. Кроме того, следствие выяснило, что застрелили женщину из короткоствольного огнестрельного нарезного оружия."В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.
https://ria.ru/20220829/ubiystvo-1812784943.html
https://ria.ru/20220305/ubiystvo-1776697095.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:24 15.09.2022 (обновлено: 10:27 15.09.2022)
За убийство женщины с собакой в Новой Москве задержали ее мужа
По делу об убийстве женщины с собакой в Новой Москве задержали двоих, включая ее мужа
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. По делу об убийстве в Новой Москве женщины, выгуливавшей собаку, задержаны двое, в том числе супруг убитой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Убийство при загадочных обстоятельствах произошло 5 сентября: в Новой Москве обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением в голову. Супруг убитой, пенсионер МВД, тогда рассказывал силовикам, что его жену застрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка. При этом сам муж якобы момента убийства не видел – он, по собственным словам, уводил собаку, а его жена осталась ругаться с незнакомцем.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие не исключает причастность супруга убитой к преступлению, он даже был задержан, однако позднее его отпустили.
"В ходе слаженной и грамотно спланированной работы следователей, а также криминалистов столичного СК
совместно с сотрудниками Московского и окружного уголовного розыска ГУМВД России
по Москве установлены лица, причастные к совершению преступления, одним из которых является 52-летний супруг погибшей... Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказала Иванова. Она подчеркнула, что по одной из версий причиной убийства женщины могло стать желание супруга завладеть ее имуществом. Кроме того, следствие выяснило, что застрелили женщину из короткоствольного огнестрельного нарезного оружия.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.