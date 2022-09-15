https://ria.ru/20220915/tyulpany-1816901034.html

Около 15 миллионов разноцветных тюльпанов украсят Москву весной

Около 15 миллионов разноцветных тюльпанов украсят Москву весной - РИА Новости, 15.09.2022

Около 15 миллионов разноцветных тюльпанов украсят Москву весной

Около 15 миллионов разноцветных тюльпанов украсят Москву весной следующего года, традиционно они распустятся к майским праздникам, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:32

2022-09-15T09:32

2022-09-15T09:32

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общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около 15 миллионов разноцветных тюльпанов украсят Москву весной следующего года, традиционно они распустятся к майским праздникам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в октябре работы по высадке около 15 миллионов тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства", – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.Отмечается, что запланирована высадка разных сортов тюльпанов. Среди них "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка."После высадки тюльпанов клумбы декорируют разноцветной древесной щепой. Она поможет защитить луковицы от сильных морозов и послужит украшением цветников", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220601/floristika-1792008029.html

https://realty.ria.ru/20220602/moskva-1792002944.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва