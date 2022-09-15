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Около 15 миллионов разноцветных тюльпанов украсят Москву весной
Около 15 миллионов разноцветных тюльпанов украсят Москву весной - РИА Новости, 15.09.2022
Около 15 миллионов разноцветных тюльпанов украсят Москву весной
Около 15 миллионов разноцветных тюльпанов украсят Москву весной следующего года, традиционно они распустятся к майским праздникам, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:32
2022-09-15T09:32
2022-09-15T09:32
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общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около 15 миллионов разноцветных тюльпанов украсят Москву весной следующего года, традиционно они распустятся к майским праздникам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в октябре работы по высадке около 15 миллионов тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства", – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.Отмечается, что запланирована высадка разных сортов тюльпанов. Среди них "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка."После высадки тюльпанов клумбы декорируют разноцветной древесной щепой. Она поможет защитить луковицы от сильных морозов и послужит украшением цветников", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220601/floristika-1792008029.html
https://realty.ria.ru/20220602/moskva-1792002944.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
Около 15 миллионов разноцветных тюльпанов украсят Москву весной
Заммэра Бирюков: около 15 миллионов разноцветных тюльпанов украсят Москву следующей весной