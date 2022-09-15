https://ria.ru/20220915/turkmeniya-1816934083.html

Путин рассказал о стратегическом партнерстве между Россией и Туркменией

Путин рассказал о стратегическом партнерстве между Россией и Туркменией - РИА Новости, 15.09.2022

Путин рассказал о стратегическом партнерстве между Россией и Туркменией

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что высокий уровень стратегического партнерства между странами РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:50

2022-09-15T11:50

2022-09-15T12:04

экономика

туркмения

россия

владимир путин

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что высокий уровень стратегического партнерства между странами существует не только на бумаге."Уровень стратегического партнерства, который сложился и зафиксирован в соответствующих документах, он не только на бумагах имеет место быть, но на самом деле в жизни так оно и происходит", - сказал Путин.Он отметил, что в этом есть большая заслуга предыдущего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова."Просил бы передать ему самые наилучшие пожелания", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816747387.html

туркмения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, туркмения, россия, владимир путин, саммит шос в самарканде