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Путин рассказал о стратегическом партнерстве между Россией и Туркменией - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин рассказал о стратегическом партнерстве между Россией и Туркменией
Путин рассказал о стратегическом партнерстве между Россией и Туркменией - РИА Новости, 15.09.2022
Путин рассказал о стратегическом партнерстве между Россией и Туркменией
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что высокий уровень стратегического партнерства между странами РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:50
2022-09-15T12:04
экономика
туркмения
россия
владимир путин
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что высокий уровень стратегического партнерства между странами существует не только на бумаге."Уровень стратегического партнерства, который сложился и зафиксирован в соответствующих документах, он не только на бумагах имеет место быть, но на самом деле в жизни так оно и происходит", - сказал Путин.Он отметил, что в этом есть большая заслуга предыдущего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова."Просил бы передать ему самые наилучшие пожелания", - добавил российский лидер.
https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816747387.html
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экономика, туркмения, россия, владимир путин, саммит шос в самарканде
Экономика, Туркмения, Россия, Владимир Путин, Саммит ШОС в Самарканде
11:50 15.09.2022 (обновлено: 12:04 15.09.2022)
 
Путин рассказал о стратегическом партнерстве между Россией и Туркменией

Путин: стратегическое партнерство России и Туркмении существует не только на бумаге

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что высокий уровень стратегического партнерства между странами существует не только на бумаге.
"Уровень стратегического партнерства, который сложился и зафиксирован в соответствующих документах, он не только на бумагах имеет место быть, но на самом деле в жизни так оно и происходит", - сказал Путин.
Он отметил, что в этом есть большая заслуга предыдущего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
"Просил бы передать ему самые наилучшие пожелания", - добавил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (слева) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
02:40
Межгосударственные отношения России и Туркмении
 
ЭкономикаТуркменияРоссияВладимир ПутинСаммит ШОС в Самарканде
 
 
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