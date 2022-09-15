https://ria.ru/20220915/turkmeniya-1816934083.html
Путин рассказал о стратегическом партнерстве между Россией и Туркменией
Путин рассказал о стратегическом партнерстве между Россией и Туркменией - РИА Новости, 15.09.2022
Путин рассказал о стратегическом партнерстве между Россией и Туркменией
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что высокий уровень стратегического партнерства между странами РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:50
2022-09-15T11:50
2022-09-15T12:04
экономика
туркмения
россия
владимир путин
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что высокий уровень стратегического партнерства между странами существует не только на бумаге."Уровень стратегического партнерства, который сложился и зафиксирован в соответствующих документах, он не только на бумагах имеет место быть, но на самом деле в жизни так оно и происходит", - сказал Путин.Он отметил, что в этом есть большая заслуга предыдущего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова."Просил бы передать ему самые наилучшие пожелания", - добавил российский лидер.
https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816747387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, туркмения, россия, владимир путин, саммит шос в самарканде
Экономика, Туркмения, Россия, Владимир Путин, Саммит ШОС в Самарканде
11:50 15.09.2022 (обновлено: 12:04 15.09.2022)
Путин рассказал о стратегическом партнерстве между Россией и Туркменией
Путин: стратегическое партнерство России и Туркмении существует не только на бумаге
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым сообщил, что высокий уровень стратегического партнерства между странами существует не только на бумаге.
"Уровень стратегического партнерства, который сложился и зафиксирован в соответствующих документах, он не только на бумагах имеет место быть, но на самом деле в жизни так оно и происходит", - сказал Путин.
Он отметил, что в этом есть большая заслуга предыдущего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
"Просил бы передать ему самые наилучшие пожелания", - добавил российский лидер.