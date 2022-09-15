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Темрезов: в КЧР открылись 26 центров "Точка роста" - РИА Новости, 15.09.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
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Темрезов: в КЧР открылись 26 центров "Точка роста"
Темрезов: в КЧР открылись 26 центров "Точка роста" - РИА Новости, 15.09.2022
Темрезов: в КЧР открылись 26 центров "Точка роста"
РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:08
2022-09-15T12:08
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
образование - общество
школы
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ЧЕРКЕССК, 15 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылись 26 центров "Точка роста", сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.Сеть центров образования цифрового, гуманитарного, естественно-научного, технологического профилей "Точка роста" открылись на базе 26 сельских школ КЧР."Всего в Карачаево-Черкесии функционируют 113 центров "Точка роста", а к 2024 году такие центры будут открыты практически во всех сельских школах", - сообщил Темрезов.Центры оснащены цифровым оборудованием, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, оборудованием для изучения информатики, технологии, основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи.Глава республики отметил, что "Точки роста" помогают школьникам из отдаленных населенных пунктов осваивать современные технологии, а также углубленно изучать гуманитарные и точные науки.
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рашид темрезов, образование - общество, школы
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Образование - Общество, Школы
12:08 15.09.2022
 

Темрезов: в КЧР открылись 26 центров "Точка роста"

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРЦентр "Точка роста" в Карачаево-Черкесии
Центр Точка роста в Карачаево-Черкесии
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Центр "Точка роста" в Карачаево-Черкесии
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 15 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылись 26 центров "Точка роста", сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.
Сеть центров образования цифрового, гуманитарного, естественно-научного, технологического профилей "Точка роста" открылись на базе 26 сельских школ КЧР.
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1 сентября, 16:46Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
"Всего в Карачаево-Черкесии функционируют 113 центров "Точка роста", а к 2024 году такие центры будут открыты практически во всех сельских школах", - сообщил Темрезов.
Центры оснащены цифровым оборудованием, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, оборудованием для изучения информатики, технологии, основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРЦентр "Точка роста" в Карачаево-Черкесии
Центр Точка роста в Карачаево-Черкесии
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Центр "Точка роста" в Карачаево-Черкесии
Глава республики отметил, что "Точки роста" помогают школьникам из отдаленных населенных пунктов осваивать современные технологии, а также углубленно изучать гуманитарные и точные науки.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовОбразование - ОбществоШколы
 
 
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