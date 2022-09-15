https://ria.ru/20220915/tsentry-1816941748.html
Темрезов: в КЧР открылись 26 центров "Точка роста"
Темрезов: в КЧР открылись 26 центров "Точка роста" - РИА Новости, 15.09.2022
Темрезов: в КЧР открылись 26 центров "Точка роста"
РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:08
2022-09-15T12:08
2022-09-15T12:08
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
образование - общество
школы
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ЧЕРКЕССК, 15 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылись 26 центров "Точка роста", сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.Сеть центров образования цифрового, гуманитарного, естественно-научного, технологического профилей "Точка роста" открылись на базе 26 сельских школ КЧР."Всего в Карачаево-Черкесии функционируют 113 центров "Точка роста", а к 2024 году такие центры будут открыты практически во всех сельских школах", - сообщил Темрезов.Центры оснащены цифровым оборудованием, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, оборудованием для изучения информатики, технологии, основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи.Глава республики отметил, что "Точки роста" помогают школьникам из отдаленных населенных пунктов осваивать современные технологии, а также углубленно изучать гуманитарные и точные науки.
https://ria.ru/20220901/shkola-1813781100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, образование - общество, школы
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Образование - Общество, Школы
ЧЕРКЕССК, 15 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылись 26 центров "Точка роста", сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.
Сеть центров образования цифрового, гуманитарного, естественно-научного, технологического профилей "Точка роста" открылись на базе 26 сельских школ КЧР.
"Всего в Карачаево-Черкесии функционируют 113 центров "Точка роста", а к 2024 году такие центры будут открыты практически во всех сельских школах", - сообщил Темрезов.
Центры оснащены цифровым оборудованием, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, оборудованием для изучения информатики, технологии, основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи.
Глава республики отметил, что "Точки роста" помогают школьникам из отдаленных населенных пунктов осваивать современные технологии, а также углубленно изучать гуманитарные и точные науки.