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В Ростове-на-Дону открыли татаро-башкирский культурный центр

В Ростове-на-Дону открыли татаро-башкирский культурный центр - РИА Новости, 15.09.2022

В Ростове-на-Дону открыли татаро-башкирский культурный центр

Татаро-башкирский культурный центр, на базе которого будут проводиться конференции, консультации для татар ЮФО и обучение татарскому языку, открылся в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:41

2022-09-15T13:41

2022-09-15T13:41

ростовская область

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Татаро-башкирский культурный центр, на базе которого будут проводиться конференции, консультации для татар ЮФО и обучение татарскому языку, открылся в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."Открытие консультативного центра общественной организации "Татаро-башкирский культурный центр "Якташлар" - это еще один шаг в укреплении межнационального мира на территории Ростова", - написал он в Telegram.Логвиненко отметил, что город передал в безвозмездное пользование помещение для консультативного центра, где силами автономии были проведены ремонтные работы. Обустроены современные библиотека и кухня, а также конференц-зал. Воскресная школа по татарскому языку, консультации для татар ЮФО, конференции - все это теперь возможно на базе центра.Ростов-на-Дону развивает партнерские отношения с Татарстаном. Так, два года подряд город становится площадкой народного татарского праздника "Южный Сабантуй", который направлен на укрепление национального единства и дружбы, народных традиций.

https://ria.ru/20220914/sad-1816793611.html

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Владимир Лаврентьев

алексей логвиненко, ростов-на-дону, россия, ростовская область, культура, общество