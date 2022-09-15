https://ria.ru/20220915/tsentr-1816977763.html
В Ростове-на-Дону открыли татаро-башкирский культурный центр
В Ростове-на-Дону открыли татаро-башкирский культурный центр - РИА Новости, 15.09.2022
В Ростове-на-Дону открыли татаро-башкирский культурный центр
Татаро-башкирский культурный центр, на базе которого будут проводиться конференции, консультации для татар ЮФО и обучение татарскому языку, открылся в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:41
2022-09-15T13:41
2022-09-15T13:41
ростовская область
алексей логвиненко
ростов-на-дону
россия
ростовская область
культура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_0:49:3467:1999_1920x0_80_0_0_fb907e391705f372d1b79cb8e6e25117.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Татаро-башкирский культурный центр, на базе которого будут проводиться конференции, консультации для татар ЮФО и обучение татарскому языку, открылся в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."Открытие консультативного центра общественной организации "Татаро-башкирский культурный центр "Якташлар" - это еще один шаг в укреплении межнационального мира на территории Ростова", - написал он в Telegram.Логвиненко отметил, что город передал в безвозмездное пользование помещение для консультативного центра, где силами автономии были проведены ремонтные работы. Обустроены современные библиотека и кухня, а также конференц-зал. Воскресная школа по татарскому языку, консультации для татар ЮФО, конференции - все это теперь возможно на базе центра.Ростов-на-Дону развивает партнерские отношения с Татарстаном. Так, два года подряд город становится площадкой народного татарского праздника "Южный Сабантуй", который направлен на укрепление национального единства и дружбы, народных традиций.
https://ria.ru/20220914/sad-1816793611.html
https://ria.ru/20220913/posevnaya-1816464170.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_64bf013e4cd1d65607aa367e0ac8b26d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей логвиненко, ростов-на-дону, россия, ростовская область, культура, общество
Ростовская область , Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Культура, Общество
В Ростове-на-Дону открыли татаро-башкирский культурный центр
Логвиненко: в Ростове-на-Дону открыли татаро-башкирский культурный центр