Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону открыли татаро-башкирский культурный центр - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20220915/tsentr-1816977763.html
В Ростове-на-Дону открыли татаро-башкирский культурный центр
В Ростове-на-Дону открыли татаро-башкирский культурный центр - РИА Новости, 15.09.2022
В Ростове-на-Дону открыли татаро-башкирский культурный центр
Татаро-башкирский культурный центр, на базе которого будут проводиться конференции, консультации для татар ЮФО и обучение татарскому языку, открылся в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:41
2022-09-15T13:41
ростовская область
алексей логвиненко
ростов-на-дону
россия
ростовская область
культура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_0:49:3467:1999_1920x0_80_0_0_fb907e391705f372d1b79cb8e6e25117.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Татаро-башкирский культурный центр, на базе которого будут проводиться конференции, консультации для татар ЮФО и обучение татарскому языку, открылся в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."Открытие консультативного центра общественной организации "Татаро-башкирский культурный центр "Якташлар" - это еще один шаг в укреплении межнационального мира на территории Ростова", - написал он в Telegram.Логвиненко отметил, что город передал в безвозмездное пользование помещение для консультативного центра, где силами автономии были проведены ремонтные работы. Обустроены современные библиотека и кухня, а также конференц-зал. Воскресная школа по татарскому языку, консультации для татар ЮФО, конференции - все это теперь возможно на базе центра.Ростов-на-Дону развивает партнерские отношения с Татарстаном. Так, два года подряд город становится площадкой народного татарского праздника "Южный Сабантуй", который направлен на укрепление национального единства и дружбы, народных традиций.
https://ria.ru/20220914/sad-1816793611.html
https://ria.ru/20220913/posevnaya-1816464170.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_64bf013e4cd1d65607aa367e0ac8b26d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей логвиненко, ростов-на-дону, россия, ростовская область, культура, общество
Ростовская область , Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Культура, Общество
13:41 15.09.2022
 
В Ростове-на-Дону открыли татаро-башкирский культурный центр

Логвиненко: в Ростове-на-Дону открыли татаро-башкирский культурный центр

© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Татаро-башкирский культурный центр, на базе которого будут проводиться конференции, консультации для татар ЮФО и обучение татарскому языку, открылся в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Открытие консультативного центра общественной организации "Татаро-башкирский культурный центр "Якташлар" - это еще один шаг в укреплении межнационального мира на территории Ростова", - написал он в Telegram.
Логвиненко отметил, что город передал в безвозмездное пользование помещение для консультативного центра, где силами автономии были проведены ремонтные работы. Обустроены современные библиотека и кухня, а также конференц-зал. Воскресная школа по татарскому языку, консультации для татар ЮФО, конференции - все это теперь возможно на базе центра.
Ростов-на-Дону развивает партнерские отношения с Татарстаном. Так, два года подряд город становится площадкой народного татарского праздника "Южный Сабантуй", который направлен на укрепление национального единства и дружбы, народных традиций.

Читайте также:

 
Ростовская областьАлексей ЛогвиненкоРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьКультураОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала