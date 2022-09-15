https://ria.ru/20220915/tovarooborot-1817055480.html
Путин отметил рост товарооборота с Китаем и Монголией
Путин отметил рост товарооборота с Китаем и Монголией - РИА Новости, 15.09.2022
Путин отметил рост товарооборота с Китаем и Монголией
Товарооборот России с Китаем и Монголией превысил по итогам 2021 года 142 миллиарда долларов, в первом полугодии этого года вырос ещё на 30 процентов, сообщил... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:29
2022-09-15T17:29
2022-09-15T17:31
экономика
владимир путин
си цзиньпин
китай
россия
монголия
шос
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Товарооборот России с Китаем и Монголией превысил по итогам 2021 года 142 миллиарда долларов, в первом полугодии этого года вырос ещё на 30 процентов, сообщил президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия."Год от года увеличивается взаимный товарооборот. Так, по сравнению с 2014 годом, когда мы начинали работать в трёхстороннем формате, совокупная российская торговля с Китаем и Монголией увеличилась – по сравнению с этим периодом – почти на 60 процентов, превысив по итогам 2021 года 142 миллиарда долларов. В первом полугодии текущего года этот показатель вырос ещё на 30 процентов", - сказал он на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
https://ria.ru/20220915/ekonomika-1817042927.html
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экономика, владимир путин, си цзиньпин, китай, россия, монголия, шос, саммит шос в самарканде
Экономика, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Россия, Монголия, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
17:29 15.09.2022 (обновлено: 17:31 15.09.2022)
Путин отметил рост товарооборота с Китаем и Монголией
Президент Путин: товарооборот с Китаем и Монголией за полгода вырос на 30 процентов