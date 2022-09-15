https://ria.ru/20220915/tovarooborot-1817055480.html

Путин отметил рост товарооборота с Китаем и Монголией

Путин отметил рост товарооборота с Китаем и Монголией - РИА Новости, 15.09.2022

Путин отметил рост товарооборота с Китаем и Монголией

Товарооборот России с Китаем и Монголией превысил по итогам 2021 года 142 миллиарда долларов, в первом полугодии этого года вырос ещё на 30 процентов, сообщил... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:29

2022-09-15T17:29

2022-09-15T17:31

экономика

владимир путин

си цзиньпин

китай

россия

монголия

шос

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Товарооборот России с Китаем и Монголией превысил по итогам 2021 года 142 миллиарда долларов, в первом полугодии этого года вырос ещё на 30 процентов, сообщил президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия."Год от года увеличивается взаимный товарооборот. Так, по сравнению с 2014 годом, когда мы начинали работать в трёхстороннем формате, совокупная российская торговля с Китаем и Монголией увеличилась – по сравнению с этим периодом – почти на 60 процентов, превысив по итогам 2021 года 142 миллиарда долларов. В первом полугодии текущего года этот показатель вырос ещё на 30 процентов", - сказал он на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

https://ria.ru/20220915/ekonomika-1817042927.html

китай

россия

монголия

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экономика, владимир путин, си цзиньпин, китай, россия, монголия, шос, саммит шос в самарканде