https://ria.ru/20220915/tovarooborot-1816997718.html

Товарооборот России и Китая достигнет рекордных показателей, заявил Путин

Товарооборот России и Китая достигнет рекордных показателей, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022

Товарооборот России и Китая достигнет рекордных показателей, заявил Путин

Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года выйдет на новые рекордные показатели, а в перспективе превысит $200 миллиардов, заявил президент России Владимир РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:41

2022-09-15T14:41

2022-09-15T14:41

экономика

цены на нефть

владимир путин

си цзиньпин

китай

россия

самарканд

шос

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года выйдет на новые рекордные показатели, а в перспективе превысит $200 миллиардов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.Встреча проходит на полях саммита ШОС в Самарканде."Многоплановые связи между нашими странами активно развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился на 35% и превысил 140 миллиардов долларов. За первые 7 месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25%. Убежден, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели, а в близкой перспективе, как договаривались, доведем годовой товарооборот до 200 и более миллиардов долларов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220915/tovarooborot-1816947512.html

китай

россия

самарканд

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экономика, цены на нефть, владимир путин, си цзиньпин, китай, россия, самарканд, шос