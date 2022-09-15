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Товарооборот России и Китая достигнет рекордных показателей, заявил Путин
Товарооборот России и Китая достигнет рекордных показателей, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022
Товарооборот России и Китая достигнет рекордных показателей, заявил Путин
Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года выйдет на новые рекордные показатели, а в перспективе превысит $200 миллиардов, заявил президент России Владимир РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:41
2022-09-15T14:41
2022-09-15T14:41
экономика
цены на нефть
владимир путин
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года выйдет на новые рекордные показатели, а в перспективе превысит $200 миллиардов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.Встреча проходит на полях саммита ШОС в Самарканде."Многоплановые связи между нашими странами активно развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился на 35% и превысил 140 миллиардов долларов. За первые 7 месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25%. Убежден, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели, а в близкой перспективе, как договаривались, доведем годовой товарооборот до 200 и более миллиардов долларов", - сказал Путин.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, си цзиньпин, китай, россия, самарканд, шос
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Россия, Самарканд, ШОС
Товарооборот России и Китая достигнет рекордных показателей, заявил Путин
Путин: товарооборот с Китаем по итогам 2022 года выйдет на новые рекордные показатели