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Товарооборот России и Ирана вырос на 30 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022
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Товарооборот России и Ирана вырос на 30 процентов, заявил Путин
Товарооборот России и Ирана вырос на 30 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022
Товарооборот России и Ирана вырос на 30 процентов, заявил Путин
Товарооборот РФ и Ирана вырос на 81% в прошлом году и еще на 30% за первые пять месяцев этого года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:29
2022-09-15T12:55
россия
иран
владимир путин
ибрахим раиси
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Товарооборот РФ и Ирана вырос на 81% в прошлом году и еще на 30% за первые пять месяцев этого года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси."Товарооборот увеличился на 81 процент в прошлом году, а за первые пять месяцев текущего года - еще плюс 30 процентов", - сказал Путин.Он также отметил, что активно работает межправкомиссия.
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россия, иран, владимир путин, ибрахим раиси
Россия, Иран, Владимир Путин, Ибрахим Раиси
12:29 15.09.2022 (обновлено: 12:55 15.09.2022)
 
Товарооборот России и Ирана вырос на 30 процентов, заявил Путин

Путин заявил, что товарооборот России и Ирана вырос на 80 процентов в прошлом году

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Товарооборот РФ и Ирана вырос на 81% в прошлом году и еще на 30% за первые пять месяцев этого года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
"Товарооборот увеличился на 81 процент в прошлом году, а за первые пять месяцев текущего года - еще плюс 30 процентов", - сказал Путин.
Он также отметил, что активно работает межправкомиссия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
12:31
Путин сообщил, что российская делегация посетит Иран на следующей неделе
 
РоссияИранВладимир ПутинИбрахим Раиси
 
 
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