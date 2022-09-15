https://ria.ru/20220915/tovarooborot-1816947512.html

Товарооборот России и Ирана вырос на 30 процентов, заявил Путин

Товарооборот России и Ирана вырос на 30 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022

Товарооборот России и Ирана вырос на 30 процентов, заявил Путин

Товарооборот РФ и Ирана вырос на 81% в прошлом году и еще на 30% за первые пять месяцев этого года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:29

2022-09-15T12:29

2022-09-15T12:55

россия

иран

владимир путин

ибрахим раиси

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Товарооборот РФ и Ирана вырос на 81% в прошлом году и еще на 30% за первые пять месяцев этого года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси."Товарооборот увеличился на 81 процент в прошлом году, а за первые пять месяцев текущего года - еще плюс 30 процентов", - сказал Путин.Он также отметил, что активно работает межправкомиссия.

https://ria.ru/20220915/delegatsiya-1816948176.html

россия

иран

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иран, владимир путин, ибрахим раиси