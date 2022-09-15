https://ria.ru/20220915/tovarooborot-1816947512.html
Товарооборот России и Ирана вырос на 30 процентов, заявил Путин
Товарооборот России и Ирана вырос на 30 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022
Товарооборот России и Ирана вырос на 30 процентов, заявил Путин
Товарооборот РФ и Ирана вырос на 81% в прошлом году и еще на 30% за первые пять месяцев этого года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:29
2022-09-15T12:29
2022-09-15T12:55
россия
иран
владимир путин
ибрахим раиси
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Товарооборот РФ и Ирана вырос на 81% в прошлом году и еще на 30% за первые пять месяцев этого года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси."Товарооборот увеличился на 81 процент в прошлом году, а за первые пять месяцев текущего года - еще плюс 30 процентов", - сказал Путин.Он также отметил, что активно работает межправкомиссия.
https://ria.ru/20220915/delegatsiya-1816948176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, иран, владимир путин, ибрахим раиси
Россия, Иран, Владимир Путин, Ибрахим Раиси
12:29 15.09.2022 (обновлено: 12:55 15.09.2022)
Товарооборот России и Ирана вырос на 30 процентов, заявил Путин
Путин заявил, что товарооборот России и Ирана вырос на 80 процентов в прошлом году